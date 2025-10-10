Deutsche Bank prevé que Extremadura crecerá un 1,6% 2026, casi un punto menos que este año Los aranceles de Estados Unidos se perciben como una amenaza para el sector primario extremeño de cara al próximo ejercicio, en el que la entidad sitúa las expectativas de crecimiento económico para España en el 2%

J. M. M. Viernes, 10 de octubre 2025, 18:02 Comenta Compartir

Optimismo. Esa es la palabra que puede resumir las previsiones económicas de Deutsche Bank para el último trimestre del presente 2025 y para el próximo 2026 a pesar del complicado contexto geopolítico europeo y mundial. «Las expectativas son muy positivas para 2025 y 2026 en cuanto a los resultados empresariales», ha asegurado Puy Carazo, investment manager de la entidad, en un acto con empresarios extremeños celebrado este jueves en la bodega Valdealto de Mérida.

Ante un reducido grupo de representantes del tejido productivo regional, esta experta en inversiones ha vinculado el comportamiento bursátil y del conjunto de la economía precisamente a esos buenos números de las empresas. «El año está siendo francamente bueno para los mercados, porque los problemas geopolíticos tienen un efecto limitado», ha certificado Carazo.

Los datos que maneja Deutsche Bank apuntan a que Extremadura cerrará el actual ejercicio con un crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) cercano, pero algo inferior, al 2,6% que pronostica para el conjunto del país. Unas expectativas en ambos muy por encima de las que aportan para las economías del entorno europeo: un 0,3% crecerá Alemania y un 0,6% lo harán Italia y Francia, según el documento de perspectivas económicas publicado por Deutsche Bank en septiembre. «Sí esperamos que Alemania contribuya más al crecimiento europeo en 2026 y 2027», ha afirmado la investment manager del banco.

«El año está siendo francamente bueno para los mercados, porque los problemas geopolíticos tienen un efecto limitado» Puy Carazo Investment manager de Deutsche Bank

Igualmente, se espera que España mantenga un crecimiento económico del 2% en 2026. Lo que significa que estará por encima del de estos países, pero también del que se prevé para el conjunto de la Eurozona (1,1%) y para Estados Unidos (1,3%). Sin embargo, para Extremadura «el crecimiento se puede frenar hacia niveles del 1,5-1,6% con el consumo todavía como motor», exponen desde Deutsche Bank.

Entre las perspectivas regionales, se mantiene el optimismo con el empleo, que crecerá fundamentalmente en las grandes ciudades e impulsado por el sector servicios que se mantiene como principal fuente de crecimiento, con especial mención al efecto favorable del turismo. Al revés, se espera que la agricultura siga sufriendo. «Es un sector donde los nuevos aranceles de Estados Unidos pueden afectar negativamente», advierten los expertos de la entidad, que también perciben incertidumbres en torno al sector industrial.

Entre las tensiones geopolíticas, la Administración Trump es una de las distorsiones más destacadas para los mercados que ha citado Carazo. Los aranceles que está imponiendo Estados Unidos al resto de países y su negociación, todavía por cerrar, ha sido una de esas fuentes de tensión; pero también ha puesto el foco en la debilidad del dólar y las repetidas bajadas de tipos de interés de la FED (la Reserva Federal de Estados Unidos).

Las constantes llamadas del presidente Trump a seguir con esa reducción hacen prever, según los expertos de Deutsche Bank, que se producirán otras cuatro bajadas. «Una en octubre, otra en diciembre y dos más en 2026», ha pronosticado Carazo, lo que dejaría los tipos estadounidenses en el 3%. En el caso de los europeos, únicamente se prevé un nuevo descenso hasta el 1,75%.

Historias de éxito

La jornada se ha cerrado con un coloquio en el que han participado Ismael Villalobos, presidente de La Casa de las Carcasas, y José Guisado, presidente de Láserum. Ambos empresarios extremeños han compartido sus experiencias al frente de sendas compañías nacidas en la década de los 2010 y que se han caracterizado por un rápido e importante crecimiento en su número de establecimientos de atención al público. La Casa de las Carcasas ya está presente en 13 países y Láserum cuenta con más de 250 locales en España y Portugal.

Ambos empresarios han coincidido en una visión optimista sobre el futuro de sus negocios, aunque sin ser ajenos al contexto global. De hecho, Villalobos ha admitido que entre los motivos para fabricar sus productos desde Jaraíz de la Vera se encuentra el estar más protegidos ante los vaivenes geopolíticos.

Temas

Extremadura