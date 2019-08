Detectan camalote en el río Tajo en el entorno de Talavera de la Reina Camalote en el Tajo a su paso por Talavera de la Reina. / HOY Una persona alertó a la Confederación a través de las redes sociales y ya ha sido retirada la planta visible en el término municipal talaverano CELESTINO J. VINAGRE Martes, 6 agosto 2019, 21:43

Por primera vez se habla oficialmente de la presencia del camalote en la cuenca del Tajo, el otro gran río junto al Guadiana que atraviesa Extremadura. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) retiró este lunes una cantidad indeterminada (no ha ofrecido datos) de jacinto de agua en un tramo del río a su paso por la ciudad toledana de Talavera de la Reina. La detección de esta planta, catalogada como exótica e invasora, ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana. Fue un particular quien alertó de su posible presencia a través de las redes sociales de la CHT, según ha informado el organismo.

Más información El río aún tiene 97 kilómetros con camalote que la CHG espera retirar en los próximos años

La Confederación del Tajo avisó entonces a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha, sobre la presencia de esta planta invasora en ese término municipal manchego. No obstante, ha sido finalmente la CHT quien ha sido la encargada de «su rápida retirada por motivos de urgencia». Talavera de la Reina se encuentra a 60 kilómetros de territorio extremeño.

El camalote es conocido en Extremadura desde 2004 (la extracción de manchas dispersas se produjo en la conocida como playa de Medellín) aunque no fue hasta 2005 cuando su presencia empezó a ser más inquietante en un tramo entre Mérida y la desembocadura del Zújar. En los últimos tiempos el principal objetivo es que no se extendiera a la frontera portuguesa para que no alcance al gran embalse de Alqueva.

Desde el inicio de los trabajos de lucha contra el camalote se ha retirado más de un millón de toneladas. La última actuación la llevó a cabo la Unidad Militar de Emergencias (UME), que estuvo cinco meses en la región. Los militares, 120 efectivos, actuaron en 35 kilómetros del río en el entorno de Badajoz, de donde han extraído 63.000 toneladas de la planta invasiva.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, explicó en marzo pasado que se habían limpiado 70 kilómetros de esta plaga en territorio extremeño, pero aún quedaban 97 para retirar en los próximos años.

Mapa del camalote

Según los mapas de la CHG, entre el embalse de Alqueva (zona de Puente Ajuda) y el badén de Talavera la Real hay un tramo libre de camalote o al menos, precisó Moraleda, «sin presencia aparente de la planta», si bien se trata de un tramo con «presencia puntual de plantas amarradas en orillas o islas».

Después hay un tramo que va desde el badén de Talavera al badén de Torremayor donde existe «presencia de grandes manchas». A continuación hay otro tramo que llega hasta la presa de Montijo y sigue hasta Mérida, concretamente hasta el puente Fernández Casado, que se considera prácticamente libre de la planta.

En el Guadiana hay 70 kilómetros libres de jacinto de agua pero quedan 97 en los que aún hay que actuar

Entre ese punto de Mérida y la localidad de Medellín el Guadiana vuelve a tener problemas, considerándose la desembocadura del río Zújar el punto en el que el río Guadiana ya queda libre de camalote aguas arriba. En total, según Moraleda, hay 70 kilómetros libres de camalote después de que fueran sacadas 200.000 toneladas entre el personal de la UME y de la CHG desde octubre pasado. «Esos 70 kilómetros los vamos a vigilar con embarcaciones y con vehículos bordeando el río», dijo.

Por contra, hay 97 kilómetros en total donde persisten manchas apreciables de camalote. Allí se seguirá retirando la planta con los medios disponibles, especialmente en puntos estratégicos.

La confirmación de que el camalote llega ahora al río Tajo ha causado preocupación entre colectivos manchegos. «El Tajo por Talavera ya tenía mucha contaminación. La calidad del agua es muy mala. Era cuestión de tiempo que pudiera empeorar. Es muy preocupante ahora esto», relata a HOY Miguel Ángel Sánchez, presidente de la plataforma en defensa del Tajo y del Alberche.