El río aún tiene 97 kilómetros con camalote que la CHG espera retirar en los próximos años Gráfico El Gobierno ha concedido 16 millones más para vigilancia y control de la planta en el Guadiana, donde se pedirá que en otoño regrese la UME JUAN LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Domingo, 31 marzo 2019, 09:07

Tras más de un decenio trabajando contra el camalote, en la Confederación Hidrográfica del Guadiana ya tienen claras varias cuestiones: hay que retirar esta planta invasora manualmente usando medios mecánicos, nada de métodos químicos; la materia vegetal que se va sacando del río se queda en sus riberas, donde se irá compactando una vez se vaya secando para integrarlo en el paisaje, y se volverá a pedir el apoyo de la Unidad de Emergencia Militar (UME) para el próximo otoño. Pero si hay un cambio de perspectiva sobre esta plaga que dio sus primeras señales en el año 2005, es que de asumir que su presencia sería un mal menor para el río, a partir de ahora se va a tratar de erradicar por completo. Lo que nadie se atreve a dar es un plazo, aunque todo apunta a que la tarea durará varios años.

«No vamos a desaprovechar el trabajo que ha hecho la UME, por eso el personal de la Confederación Hidrográfica del Guadiana está vigilante por si prolifera camalote en los tramos limpios y sigue retirando la planta en el resto de tramos». La afirmación es del presidente de la Confederación Hisdrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, esta semana, quien explicó que se han limpiado 70 kilómetros, pero reconoció que aún quedan 97 kilómetros más con camalote.

PARA AVISAR Por mail En la dirección de correo electrónico invasorasguadiana@chguadiana.es cualquier ciudadano puede alertar de la presencia de camalote indicando el lugar donde ha detectado su presencia. Por teléfono En el 924 31 66 00 extensión 1005 cualquier ciudadano puede alertar de la presencia de camalote, en este caso de lunes a viernes por la mañana.

El presidente de la CHG declaró a este diario que «el objetivo es la limpieza integral del río». Por ello, y aunque prevé que el trabajo será muy largo, ya existe un plan plurianual con presupuesto para los próximos cuatro años por el que el Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la CHG, ha apartado 16 millones en total en dos contratos de ocho millones cada uno para seguir dotando de recursos a la CHG para la retirada de esta planta.

«Nuestro personal está vigilante por si prolifera en los tramos limpios y sigue limpiando en el resto» Samuel Moraleda Presidente de la CHG

Según explicó Moraleda, simultáneamente a la UME, personal de la CHG ha estado quitando camalote y cuando los militares concluyeron el tramo asignado de 30 kilómetros se desplazaron aguas arriba hasta el badén de Talavera la Real para seguir colaborando con la CHG y su subcontrata Tragsa.

Ahora mismo -explica el máximo responsable de la CHG- hay 180 personas sacando camalote del agua que seguirán con esta tarea hasta mayo. A partir de ese mes, debido a la evolución biológica de la planta, esta plantilla se reducirá a un centenar de personas dedicadas fundamentalmente a labores de vigilancia.

Los tramos

Con un plano desplegado sobre la mesa de su despacho, el presidente de la CHG detalló el estado actual del río respecto a esta planta invasora. Si en octubre de 2018 se partía de una situación operativa de nivel de alerta 4 sobre 4, en marzo de este año se ha conseguido reducirla a nivel 2.

Esto quiere decir que todavía queda camalote, aunque el riesgo de que llegue a aguas portuguesas ahora es mínimo. Según los mapas de la CHG, entre el embalse de Alqueva (zona de Puente Ajuda) y el badén de Talavera la Real hay un tramo libre de camalote o al menos, precisa Moraleda tomando prestada la expresión de los mandos de la UME, «sin presencia aparente de la planta», si bien una descripción que recoge la leyenda del mapa para referirse al color azul que marca este tramo es «presencia puntual de plantas amarradas en orillas o islas».

Barrera contra el camalote el viernes en el Guadiana a su paso por Mérida. :: Brígido

Después hay un tramo rojo que va desde el badén de Talavera al badén de Torremayor donde existe «presencia de grandes manchas». A continuación hay otro tramo de color azul que llega hasta la presa de Montijo y sigue hasta Mérida, concretamente hasta el puente Fernández Casado, que se considera prácticamente libre de la planta. Entre ese punto de Mérida y la localidad de Medellín el Guadiana vuelve a estar de color rojo, considerándose la desembocadura del río Zújar el punto en el que el Guadiana ya queda libre de camalote aguas arriba.

En total, según Moraleda, hay 70 kilómetros libres de camalote, 200.000 toneladas menos de esta planta sacadas entre el personal de la UME y de la CHG desde octubre del año pasado. «Esos 70 kilómetros los vamos a vigilar con embarcaciones y con vehículos bordeando el río», señaló el máximo responsable de la CHG.

Por contra, hay 97 kilómetros en total donde persisten manchas apreciables de camalote. Allí se seguirá retirando la planta con los medios disponibles especialmente en puntos estratégicos, como badenes, donde es más sencillo que acceda la maquinaria, puentes o canales de riego para asegurar la captación de agua.

Moraleda explicó que pedirán que la UME vuelva en otoño. Además, destacó que en la CHG son pioneros en el diseño de maquinaria para extraer el camalote y destacó la infraestructura que hay en Miralrío (aguas arriba de Mérida), diseñada para extraer la planta de manera automática ininterrumpidamente. Además, recuerda que esta planta causa problemas en muchos más lugares del mundo. Asimismo, recordó que muchas manchas verdes que se ven en Badajoz son nenúfar, el cual se combate de manera distinta.

Colectivos en alerta

La Confederación Hidrográfica del Guadiana afirma que desde hace años viene colaborando con asociaciones y colectivos que trabajan en defensa del Guadiana. Pese a su carácter crítico con el organismo, Moraleda reconoce que gracias a ellos han intercambiado información, como alertas de presencia de la planta o vertidos, así como conocimientos al coincidir técnicos y activistas en las mimas jornadas. Ahora mismo, dos de los principales colectivos que se declaran satisfechos con el trabajo realizado, pero solo a medias, por ello piden estar vigilantes a la evolución del camalote.

Salvemos el Guadiana es una asociación creada en agosto de 2016 para denunciar las agresiones que sufre el río. Ese mismo año surgió también la plataforma ciudadana SOS Guadiana, con base en Medellín. Agradecen el esfuerzo de la UME, pero en ambos casos sus representantes coinciden en que solo se ha hecho la mitad del trabajo y piden que se dote de más recursos a la CHG para que el trabajo desarrollado por los militares no haya sido en balde.

El trabajo se hará a mano con medios mecánicos, no se contemplan medios químicos

La presidenta de Salvemos el Guadiana, Corinne Martínez, hablaba esta semana del riesgo que supone pensar que se ha extinguido cuando en realidad, según dice, lo que se ha hecho es un «lavado de cara». En su opinión, «el problema no se ha solucionado y aguas arriba de Badajoz se sigue viendo la planta. Según los datos que tengo, de 177 kilómetros, hay 70 limpios y lo que ha trascendido es que se han sacado muchas toneladas en este tramo, pero existen 107 kilómetros con gran cantidad de camalote, especialmente en la zona del Zújar y en Medellín. Igualmente, en Mérida se ve limpio, pero cualquiera que llegue en tren a la ciudad verá que en al afueras hay auténticas alfombras de camalote que van de orilla a orilla. El problema es que van a subir las temperaturas».

Precisamente en la zona de Medellín actúa la plataforma ciudadana SOS Guadiana. Su coordinador, Valentín Pozo, explicaba a este diario que en este tramo de las Vegas Altas el camalote es muy abundante, por eso hace solo unos días trabajadores de Tragsa (la empresa pública que usa la CHG para esta tarea) han estado trabajando, concretamente, en la desembocadura del río Ortigas. Sin embargo, prosigue Pozo, con estos medios no se ataja un problema que considera medioambiental. «Medellín es una zona con muchos patos -dice-, así que se pusieron unas barreras para que no llegara el camalote a la playa. La consecuencia ha sido que ahora se agrupan todos los patos en este lugar. Además, que la planta cubra el río afecta a los peces porque no entra luz y bajan los niveles de oxígeno, por no hablar de la actividad de la pesca, que tiene mucha repercusión económica en la zona y con el camalote no se puede practicar, o los problemas para la agricultura al afectar a captaciones para el riego», dice el representante de SOS Guadiana, un colectivo que en el pasado ha mantenido reuniones con diversas instituciones y grupos políticos, ha participado en jornadas en las que han intercambiado impresiones con la CHG e incluso ha viajado hasta Bruselas para pedir que el camalote fuera incluido en la lista de especies invasoras.

Las toneladas que se saquen se quedarán en las riberas compactadas e integradas en el paisaje

Para Martínez, de Salvemos el Guadiana, la retirada de la UME el pasado 20 de marzo significa menos medios y 150 efectivos menos que llegaban a los lugares más inaccesibles del río. «Reconocemos su labor y entendemos que no pueden quedarse porque tienen otras cuestiones es que atender, por eso habría que dotar de más medios a la CHG. Otra opción sería que el Ministerio de Defensa diese la autorización y colaborase la Brigada Extremadura XI con sede en Bótoa porque la CHG siempre se ha quejado de falta de recursos y personal, pese a los más de 30 millones de euros invertidos».

Por su parte, Valentín Pozo pide que a partir de ahora continúe la coordinación entre administraciones para que resulten eficaces los trabajos que se realicen. «Hay que hacer una limpieza periódica para que el uso de los recursos sea más racional, no esperar a que la planta lo invada todo», declara.