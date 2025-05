David Sánchez: inversiones en criptomonedas y 240.000 euros para su casa en el casco antiguo de Elvas

J. López-Lago Miércoles, 7 de mayo 2025, 11:49 Comenta Compartir

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y conocido artísticamente como 'Azagra' en el mundo de la música, adquirió su casa en Elvas en 2023, cuando trabajaba en Badajoz, por 240.000 euros, incrementando así un patrimonio inmobiliario en que ya constaba un inmueble adquirido en Madrid en 1992 por el equivalente a 29.773 euros más un garaje comprado ese mismo año por 6.439 euros más la casa que compró en San Petersburgo (Rusia) por 42.056 euros, si bien en este caso no consta cuándo la adquirió. La Diputación de Badajoz ha publicado esta mañana la relación de bienes y actividades de cada uno de sus diputados, así como de altos cargos, entre los que se incluye el nombre de David Sánchez Pérez-Castejón como director de la Oficina de Artes Escénicas, cargo en el que oficialmente cesó precisamente este pasado lunes y por el que va a ser juzgado para determinar si hubo tráfico de influencias o prevaricación administrativa en su contratación.

En esa relación David Sánchez afirma no dedicarse a ninguna actividad privada ni recibir remuneración de ninguna otra administración pública y declara tener en su cuenta 73.831 euros de saldo medio. Además, tiene en criptomonedas (Binance) una valoración media de 69.607 euros, mientras que posee acciones del BBVA con un valor nominal de 67.734 euros,

En su declaración de bienes, incluye un Honda CRV que se compró en 2017, año en que empezó a formar parte de la plantilla de la Diputación de Badajoz más una Peugeot Boxer, que es una furgoneta de carga que adquirió en 2023. No declara ningún otro bien o derecho de valor unitario superior a 18.000,00 euros. En cuanto a la declaración de la renta de 2023 (IRPF), así como declaraciones de impuestos de patrimonio o de sociedades, David Sánchez no las presentó, dice el informe de Diputación, al no estar obligado.