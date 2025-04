El rapapolvo de la jueza Biedma a los responsables de la Agencia Tributaria por no firmar el informe sobre David Sánchez

La jueza Beatriz Biedma regañó a los tres responsables de Hacienda en Extremadura por no firmar el informe en el que certifican ... que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, no habría cometido ningún delito contra la Hacienda Pública. Este documento está realizado con la información que la Agencia Tributaria tenía en sus bases de datos y analiza la situación financiera, patrimonial y fiscal del director de la oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

Los tres responsables de Hacienda han declarado esta semana como testigos ante la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que busca aclarar si la Diputación pacense amañó el contrato de alta dirección que otorgó al hermano de Pedro Sánchez hace siete años. Este procedimiento surge a raíz de una denuncia de Manos Limpias en la que aluden a un posible enriquecimiento injustificado y una tributación irregular por residir en Elvas cuando trabaja en Badajoz, así como que podría haberlo hecho para pagar menos impuestos.

Declaración de Emilio Hurtado Valiño. HOY

El informe de los técnicos de Hacienda desmonta estas afirmaciones que la organización Manos Limpias tomó de noticias publicadas. Lo hacen en un documento sin membrete de la Agencia Tributaria y que nadie firmó originalmente. Cuando la jueza, una vez recibido, preguntó quién lo había realizado, le respondieron que estaba redactado por la inspectora regional de la Agencia Tributaria en Badajoz, María Encarnación Cabezas Martín; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, y la delegada especial de la AEAT de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez.

Los tres comparecieron el miércoles en calidad de testigos ante la jueza y los tres se llevaron un rapapolvo por parte de la instructora de la investigación por no haber firmado el documento. Incluso, a Emilio Hurtado le llegó a decir que si hubieran firmado el informe les habría podido plantear sus dudas sin necesidad de ser llamados como testigos. Además, en una de sus intervenciones, la jueza evidenció que los tres desarrollan cargos de libre designación.

«Ustedes saben perfectamente que cuando se les pide por un juzgado que hagan una valoración por los conocimientos técnicos que ustedes tienen, eso es un informe pericial. Y lo fundamental en un informe pericial es que pueda tener la firma para poder ser ratificado. Es más, si ustedes lo hubieran firmado desde el principio, a lo mejor no hubieran estado aquí ninguno hoy ni haría falta ninguna aclaración porque se le podrían haber pedido por escrito. En todos los años que llevo como magistrada nunca he visto un informe de la Agencia Tributaria que no tenga nombre ni membrete. ¿Por qué razón? Esto no es un traslado de información, es un informe pericial», le insistió a Emilio Hurtado.

«La decisión fue tomada por la oficina de relaciones con los tribunales y tratadas como otras peticiones de información», replicó el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura.

La jueza le incidió por qué no plantearon la duda de si estaban ante una petición de información o un informe pericial. La jueza se mantuvo firme con estas dudas, que repitió a los tres altos cargos de Hacienda en Extremadura.

«El problema no es que el informe sea verdadero, sino que usted sabe que cuando se le pide una valoración sobre unos datos que ustedes tienen, por los conocimientos técnicos y datos que tienen, no es un traslado de información sino un informe pericial. Y si ustedes me mandan un informe que no tiene firma necesito saber quién lo ha hecho para su ratificación. Nunca jamás he visito un informe cuando lo he pedido a la Agencia Tributaria que no estuviera firmado por nadie. Por eso le pregunto que por qué razón no se firmó», le dijo a la delegada especial de Hacienda en Extremadura.

Esta, que declaró en último lugar, repitió el argumento que ya habían dado Emilio Hurtado y Encarnación Cabezas. Y es que les había llegado un «requerimiento de información» a través de la oficina de comunicación con los tribunales y que habían respondido, como suelen hacer, con los datos que disponían y con una huella electrónica «que garantiza la inalterabilidad de los documentos». «Nunca hemos tenido problemas», repitió Clara Santos, quien dijo que este tipo de informes dependen de su departamento.

Aun así, cuando la jueza le preguntó cuántos informes de este tipo ha hecho, replicó: «Ninguno, porque nunca hemos tenido una petición especial». «Entonces este es el único que ha suscrito», le insistió la jueza Beatriz Biedma. «Es el único que me han pedido, pero he colaborado en otros porque depende de mí».

Emilio Hurtado también reconoció que no suele participar en este tipo de informes y que su colaboración se debió al conocimiento que tiene por el convenio de doble imposición entre el reino de España y la República Portuguesa.

Hurtado explicó también que si bien David Sánchez tributó con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) desde que adquirió la vivienda en Elvas, la diferencia con haber pagado el IRPF habría sido de un uno por ciento.

Los otros técnicos también se ratificaron en el informe que determina que no hay delitos contra la Hacienda pública en base a los datos de los que disponen. La jueza preguntó de nuevo: «¿Han iniciado alguna comprobación?»

Y Clara Santos replicó: «Estando el asunto judicializado, no».