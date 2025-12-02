Cómo darse de baja para no recibir propaganda electoral de los partidos políticos Así puedes evitar que los partidos políticos te envíen propaganda electoral a casa

Cuando arranca la campaña electoral, las casas de los ciudadanos se llenan de propaganda política: cartas, mensajes, correos, llamadas... Aunque esta comunicación busca informar sobre las distintas opciones disponibles, en este caso a la Asamblea de Extremadura, muchas personas prefieren mantener su privacidad ante las elecciones y reducir la saturación de contenidos durante la campaña. Así, te explicamos cómo puedes darte de baja para dejar de recibir propaganda política.

La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD) garantiza el derecho a darse de baja y dejar de recibir propaganda. En España, este proceso se hace a través de las herramientas proporcionadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística), organismo que se encarga de gestionar las solicitudes relacionadas con el censo electoral y proporcionar información a los partidos políticos durante los períodos electorales para el envío de propaganda a los votantes.

Puede hacerse de dos maneras: a través de la propia página web del Instituto, sea para elecciones federales, autonómicas o municipales, o de forma presencial.

Cómo dejar de recibir propaganda política

De forma telemática

La forma más sencilla de darse de baja en la propaganda electoral es a través de la web del INE. Para ello debes:

- Acceder a la página web del INE con Certificado digital o el acceso a través del sistema Cl@ve

- Pulsar el enlace «Para solicitar la inclusión/exclusión en las copias para partidos» debajo de tus datos personales

- Marcar «excluido» en el menú desplegable.

- Pulsar en «Enviar la solicitud»

Puedes, si lo deseas, descargar el justificante pulsando en «Obtener justificante».

Cabe destacar que en caso de que realices este trámite una vez haya comenzado el proceso electoral, es probable que aún recibas las cartas correspondientes de los partidos políticos durante esas elecciones.

¿Hay que darse de baja en cada proceso electoral?

No es necesario renovar la baja, a través del INE tu solicitud no tendrá fecha de caducidad. Si en algún momento deseas volver a recibir este tipo de propaganda electoral, simplemente debes seguir los mismos pasos que para darte de baja, pero seleccionando la opción «Incluido».

De forma presencial

Si deseas hacer el trámite de manera presencial deberás:

- Acude a la Oficina del Censo Electoral para rellenar la solicitud de baja.

Para darte de baja de la propaganda electoral es recomendable tener a mano la siguiente información:

a) Tu DNI o NIE: Necesitarás tu número de documento de identidad.

b) Tu dirección postal: La dirección a la cual deseas que no te llegue más propaganda electoral.

- Rellena la solicitud:

El siguiente paso será rellenar la solicitud que te darán en la oficina, donde tendrás que aportar tus datos personales (nombre completo, número de documento de identidad y dirección postal) y la manifestación de tu voluntad.

- Presentar de la solicitud:

Una vez que hayas redactado tu solicitud, puedes presentarla de diferentes maneras:

a) En persona: Acude a tu Ayuntamiento y entrega la solicitud en la Oficina del Censo Electoral.

b) Por correo postal: Envía la solicitud por correo certificado a la Oficina del Censo Electoral. Asegúrate de conservar el comprobante de envío.

- Confirmación de la baja:

Después de presentar la solicitud, la Oficina del Censo Electoral procesará tu petición y te enviará una confirmación de la baja de propaganda electoral a tu domicilio. Esta confirmación es importante ya que garantiza que tu solicitud ha sido recibida y aceptada.

Darse de baja de la propaganda electoral en España es un proceso sencillo y te permite proteger tu derecho a decidir si quieres o no recibir este tipo de material.

