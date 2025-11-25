Elecciones en Extremadura: así pueden llamarte a mesa electoral mientras paseas por la calle el 21-D Aunque suene increíble, la ley permite que los suplentes o incluso ciudadanos al azar sean reclutados para garantizar que la mesa funcione

Irene Toribio Martes, 25 de noviembre 2025, 12:38 | Actualizado 12:57h.

La cuenta atrás para el 21-D está a punto de comenzar. Los extremeños se preparan, ya, para acudir a las urnas y decidir el futuro de la región: será una jornada electoral intensa para la que ya se está llamando a las mesas. Presidentes, vocales y suplentes están a solo unos días de conocer su papel en las próximas elecciones de Extremadura, y las dudas comienzan a surgir.

Cada mesa electoral está compuesta por tres miembros titulares, pero para garantizar su correcto funcionamiento se designan nueve personas, ya que cada titular cuenta con dos suplentes.

La notificación oficial de estas designaciones se realizará de forma casi inmediata, generalmente a partir del día siguiente, aunque el plazo estándar es de tres días, que puede ampliarse según las circunstancias de la empresa encargada de las notificaciones. Es importante destacar que la falta de notificación en el tiempo previsto no invalida la designación, por lo que los ciudadanos designados deben estar atentos y, si lo desean, presentar reclamaciones rápidamente.

Es más, este procedimiento es un deber y una obligación legal, y su incumplimiento puede acarrear multas económicas o incluso penas de cárcel, salvo que la Junta Electoral de Zona determine lo contrario. El plazo para presentar reclamaciones es de siete días, y la Junta Electoral tiene cinco días para notificar su resolución.

Qué pasa si no se conforma la mesa electoral

Si un miembro designado se excusa y la Junta Electoral acepta la justificación, es necesario designar nuevamente a otra persona y notificarla, lo que puede hacer que algunas notificaciones lleguen incluso a última hora.

La ley también permite que, en caso de incidencias, los miembros puedan comunicar su excusa hasta 72 horas antes de la constitución de la mesa. Si no da tiempo a notificar a los suplentes, los miembros ya designados como suplentes asumirán automáticamente el cargo. En situaciones excepcionales en las que una mesa no pueda constituirse, se pueden designar personas presentes en el colegio electoral en ese momento, incluyendo incluso a transeúntes, para garantizar que la mesa funcione correctamente.

«En el caso de que no se constituya una mesa, por circunstancias excepcionales, se coge incluso a la gente que pasa por la calle en ese momento, o a los miembros que estemos dentro del colegio electoral. A mí me ha pasado una vez, que a una señora con un perro la cogimos a la pobre», explicaba la concejala Ana María Casañas en el pleno celebrado en Badajoz para la elección de Presidentes y Vocales de las mesas electorales para las Elecciones Autonómicas de 21 de diciembre de 2025.