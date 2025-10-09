HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre pasea con un paraguas bajo los banderines colgados en Catarroja este 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Efe

La Aemet pone bajo aviso a 15 provincias por fuertes lluvias y lanza para mañana la alerta roja en zonas de Alicante y Murcia

La Agencia eleva a rojo los avisos en el litoral sur de Alicante y en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde la dana Alice podría dejar acumulados de hasta 180 litros en 12 horas

J. A. G.

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:39

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto este jueves bajo avisos a quince provincias de siete comunidades autónomas por lluvias «muy fuertes y persistentes» ... asociadas a la dana Alice, que ya ha dejado importantes precipitaciones en las provincias de Valencia y Alicante y ha obligado a aplazar o suspender los actos programados por el 9 de Octubre, Día de la Comunitad Valenciana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  2. 2

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  3. 3

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  4. 4 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  5. 5 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  6. 6 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  7. 7 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  8. 8 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  9. 9 Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés
  10. 10

    Pedro Sánchez anuncia en Cáceres la creación del Observatorio de la Vivienda Turística: «Los vecinos quieren recuperar sus barrios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Aemet pone bajo aviso a 15 provincias por fuertes lluvias y lanza para mañana la alerta roja en zonas de Alicante y Murcia

La Aemet pone bajo aviso a 15 provincias por fuertes lluvias y lanza para mañana la alerta roja en zonas de Alicante y Murcia