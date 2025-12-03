Uno de cada cuatro médicos de Extremadura tiene más de 60 años

Extremadura es una de las regiones con la plantilla de facultativos más envejecida del país. Así lo pone de manifiesto el 'Informe de necesidad de ... médicos especialistas en España 2023-2035' publicado por el Ministerio de Sanidad y elaborado por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En él se detalla que casi uno de cada cuatro médicos (22,4%) tiene más de 60 años y más de la mitad de los facultativos del sistema sanitario público de la región, el 51%, supera los 50.

Solo Galicia, Aragón y Castilla y León superan el porcentaje de envejecimiento de la plantilla médica extremeña en ambos tramos de edad (el de mayores de 50 y de más de 60 años), y por muy poco.

El informe analiza el colectivo de galenos por especialidad y en la de Medicina Familiar y Comunitaria en Extremadura casi un tercio (29,6%) supera los 60 años y un 59% los 50.

Son cifras que avanzan lo que sucederá en los próximos años. Por lo pronto, según el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES, entre este 2025 y 2027 la Junta deberá encontrar reemplazo para más de 350 posibles bajas de médicos. Y a ellas se podrían sumar otras que pudieran llegar por enfermedad o por salidas de facultativos de la región.

Para intentar paliar esas salidas es fundamental el relevo generacional con la fidelización de MIR que se forman en el SES o que la Junta logra atraer de otras regiones. En este 2025, el 60% de los 229 que han aprendido en esta comunidad han optado por quedarse en Extremadura. El SES les ha ofrecido contratos de hasta tres años y 138 los han aceptado. Además, la Junta ha atraído a 43 médicos formados en otras comunidades.

Son de especialidades como Medicina Familiar y Comunitaria en Atención Primaria, así como de servicios hospitalarios como Aparato Digestivo, Angiología y Cirugía Vascular, Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, Hematología y Hemoterapia, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Nuclear, Medicina Preventiva, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neumología, Obstetricia y Ginecología, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría y Psiquiatría, entre otros.

En cuanto a la retención de quienes terminan su residencia en Extremadura, son cifras que mejoran respecto a 2024 pero similares a las alcanzadas por el gobierno anterior. Sin embargo, sí se observa una clara mejora en cuanto a la atracción de especialistas que cursan el MIR en otras regiones.

En el caso de Extremadura han puesto en marcha un plan que se basa en contratos de hasta tres años, la pieza angular del programa de captación del talento iniciado en 2024 por el SES. Además, fomentan su participación en proyectos de investigación y en formación de posgrado, máster o título propio relacionados con su especialidad que bonifican con un máximo de mil euros.