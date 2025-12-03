HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de una intervención en el SES. Hoy

Uno de cada cuatro médicos de Extremadura tiene más de 60 años

Entre este 2025 y 2027 la Junta deberá encontrar reemplazo para más de 350 posibles bajas de facultativos

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:34

Extremadura es una de las regiones con la plantilla de facultativos más envejecida del país. Así lo pone de manifiesto el 'Informe de necesidad de ... médicos especialistas en España 2023-2035' publicado por el Ministerio de Sanidad y elaborado por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

