El convento más pequeño del mundo está en Extremadura: así tenía que dormir San Pedro

El 'conventito' o 'conventino' para los extremeños, fue fundado por San Pedro de Alcántara en el siglo XVI

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:28

Se le conoce como 'el conventito' o 'conventino' para los de la tierrina... Se trata de El Palancar, situado junto a la localidad cacereña de Pedroso de Acim, un lugar con dimensiones mínimas que se ha ganado el título de 'El convento más pequeño del mundo' gracias a su recinto de 72 metros cuadrados. Juan de Santa María lo definía como «un lugar con treinta y dos pies de largo y veintiocho de ancho, con una capilla tan pequeña que en ella cabían el sacerdote y el acólito que le ayudaba, si otro alguno entraba ocupaba mucho».

Fundado por San Pedro de Alcántara en el siglo XVI, el convento se ubica muy próximo a la Sierra de Cañaveral y a los Valles del Jerte y Alagón, un enclave de gran belleza natural que atrae a numerosos visitantes casi a diario. Además, se puede acceder a través de una ruta de senderismo que recorre paisajes impresionantes, convirtiendo a El Palancar en un lugar de peregrinaje y retiro para quienes buscan una experiencia de meditación y conexión con la historia espiritual de la región.

San Pedro tenía que dormir sentado

Una de las historias más conocidas sobre San Pedro de Alcántara en El Plancar, es su forma de dormir. Cuentan que Santa Teresa se sorprendió al ver que Fray Pedro de Alcántara «dormía sentado y con la cabeza arrimada a un maderillo en la pared».

¿Se puede visitar el convento?

Según su página web, el Convento de El Palancar se puede visitar los viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:45; los sábados y domingos de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 18:45; y los martes y miércoles de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 18:45. El convento permanece cerrado los lunes y jueves.

