Vivir dentro de una obra de arte: este singular pueblo de Cáceres cambió la vida de dos extremeños Patricia Salgado y Daniel Morro, conocidos en redes sociales por recorrer Extremadura, se hicieron virales tras visitar un pueblo de Cáceres que es, literalmente, una obra de arte viviente

Gloria Jover Martes, 9 de septiembre 2025, 11:54

Enseñar Extremadura desde dentro y mostrar la riqueza de cada rincón, tradición, historia, gastronomía y hospitalidad. Esta es la esencia de @descubriendo_ext, una cuenta de Instagram y Tiktok que Patricia Salgado y Daniel Morro lanzaron en redes sociales con el objetivo de enseñar su tierra con una mirada distinta, cercana, real y desde dentro.

El proyecto nació con la idea de mostrar sus raíces y pueblo, San Vicente de Alcántara, y ha ido creciendo hasta convertirse en un altavoz audiovisual que pone en valor cada lugar de la región. «La idea surgió de nuestras ganas de compartir y de descubrir. Los dos tenemos una forma parecida de mirar el mundo, y siempre hemos disfrutado viajando, grabando y documentando nuestras experiencias. Cuando creamos la cuenta, queríamos simplemente enseñar lo que veíamos, lo que vivíamos, sin más pretensión que compartirlo», señalan Patricia y Daniel.

Su objetivo es claro, quieren mostrar esa Extremadura que no siempre tiene el espacio que merece. «Nos pareció que era el momento perfecto para hacer algo juntos y, sobre todo, para disfrutar haciéndolo», añade la pareja.

Su motor siempre ha sido el mismo, el amor por la tierra. «Aquí encontramos una conexión especial con el entorno, con las tradiciones, con la gente. Hay algo auténtico, puro, que nos emociona. Y también hay mucho desconocimiento, muchos prejuicios injustos que hacen pensar que aquí no hay nada», confiesan.

Este proyecto comenzó con dudas e ilusión. «Al principio fue todo improvisado. No sabíamos si íbamos a poder dedicarle el tiempo que merecía, ni si sabríamos hacerlo como queríamos. Cada vídeo era un pequeño reto, pero pronto empezamos a recibir mensajes bonitos, comentarios de personas que nos decían que les encantaba lo que hacíamos, que habían descubierto sitios nuevos gracias a nuestros vídeos. Eso fue lo que nos animó a seguir», confiesan.

El pueblo que lo cambió todo

El punto de inflexión llegó con una publicación que se hizo viral. El vídeo mostraba los murales pintados que se encuentran en Salorino. «Lo subimos un domingo por la tarde y empezaron a llegar visualizaciones a un ritmo increíble, la gente lo compartía, comentaba, nos etiquetaban… Incluso los artistas que han plasmado sus obras en el pueblo nos escribieron y compartieron el vídeo. Fue una pequeña explosión de visibilidad», explican orgullosos.

La pareja compagina este proyecto con sus trabajos, lo que no siempre es sencillo. «Muchas veces llegamos al fin de semana cansados, pero lo dedicamos a grabar. Un vídeo de un minuto puede llevar horas de planificación, permisos, edición… Hemos aprendido a respetar nuestros ritmos, porque no queremos hacerlo por obligación, lo hacemos porque nos gusta y porque sentimos que tiene sentido».

Entre los momentos más especiales destacan la fiesta de Jarramplas en Piornal y el Corpus Christi de San Vicente de Alcántara, su pueblo natal. «Este año fue muy especial para nosotros porque fue la primera vez que lo cubrimos como creadores de contenido. Poder grabarla desde dentro, fue muy emocionante. Durante horas, el pueblo se transforma en un auténtico lienzo de colores, con alfombras de serrín y sal en cada rincón. Pero lo más bonito no es lo visual, sino el sentimiento de comunidad», explica Patricia.

Su cuenta se diferencia por su autenticidad, quieren emocionar, inspirar y transmitir el orgullo que sienten por su tierra. «Creemos que lo que nos hace diferentes es la forma en la que vivimos y compartimos cada experiencia. Desde el primer momento hemos intentado mostrar Extremadura desde la autenticidad, sin artificios, sin poses, simplemente siendo nosotros mismos. No queremos dar una imagen idealizada ni vender un destino turístico sin alma. Queremos que quien vea nuestros vídeos sienta que está ahí con nosotros, que camina por esos pueblos, que escucha esas fiestas y que respira ese paisaje».

Durante este tiempo mostrando cada rincón de la región lo que más ilusión les hace es la pequeña comunidad que han ido creando. «Nos emociona muchísimo cuando alguien nos para por la calle y nos dice que nos sigue, que ha descubierto un sitio nuevo gracias a nosotros, que ha sentido ganas de volver a Extremadura después de años fuera. Esas cosas son impagables», aseguran.

En cuanto a la pregunta de si tuvieran que recomendar un solo lugar a alguien que nunca haya visitado Extremadura, Patricia y Daniel confiesan que es una de las preguntas más difíciles, pero su recomendación es clara: «Que vengan y la recorran entera. Desde el norte al sur, desde el este al oeste. Porque cada comarca tiene algo único que ofrecer. Y cuanto más conoces Extremadura, más te atrapa».

@descubriendo_ext aún le quedan sueños por cumplir y esperan que el proyecto continúe creciendo sin perder su esencia. «Nos gustaría llegar a más personas, emocionar, inspirar y seguir siendo útiles para quienes buscan descubrir la región desde otra mirada. Soñamos con poder dedicarle más tiempo, más recursos y convertir esto en algo que vaya más allá de un hobby. Nos encantaría que en algún momento se convirtiera en parte de nuestro trabajo», concluyen.