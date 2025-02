La Confederación del Guadiana insta a cerrar el pozo no autorizado en la parcela de la que Morán es copropietaria

La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, cotitular junto a un hermano al 50% de una parcela de viñedos de 3,5 hectáreas en Almendralejo, deberá ... cerrar el pozo que hay abierto en ese terreno. La parcela se encuentra en el acuífero de Tierra de Barros, una amplia zona de masa de agua subterránea declarada por la Confederacion Hidrográfica del Guadiana (CHG) en riesgo por su sobreexplotación. Desde 2015 no se permiten nuevas concesiones por ello.

La CHG ha dado respuesta el pasado día 11 de febrero al Grupo Socialista del Congreso, que preguntó en noviembre al organismo hidrológico por ese pozo que no está registrado oficialmente. La Confederación, en esa respuesta, indica en primer lugar que los hermanos Morán no han presentado ninguna solicitud para el reconocimiento de derechos al uso privativo de las aguas en la citada parcela. Esto es, que no han pedido permiso para usar el pozo.

En todo caso, si lo hicieran, la CHG avanza que daría un no por respuesta porque se encuentra dentro de la masa de agua subterránea Tierra de Barros, declarada en riesgo, por lo que la Oficina de Planificación Hidrológica «emitiría informe de no compatibilidad».

Según recoge la respuesta ofrecida por la Confederación al PSOE, la parcela fue inspeccionada, junto con otras del entorno, el 23 de septiembre del pasado año por el Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la Confederación Hidrográfica. De esa visita se emitió un informe en el que se recoge que, «aún disponiendo de sistema de riego instalado, no existe constancia de su utilización».

"No obstante", se añade desde la CHG, «ante los indicios existentes de una posible infracción a la Ley de Aguas, el organismo llevará a cabo un seguimiento de dicha captación y actuará de acuerdo con dicha legislación».

También se precisa en el texto que "la apertura de captaciones sin autorización administrativa en masa de agua declarada en riesgo y la detracción de aguas sin título habilitante se encuentran tipificadas como infracción administrativa".

En este sentido, explica que constituye una infracción leve, "pudiendo ser sancionada con multa de hasta 10.000 euros", pero la propia CGH señala que en el organismo de cuenca "no consta la existencia de ninguna denuncia ni procedimiento sancionador en el momento actual".

«Con independencia de la sanción que pudiera ser impuesta, el infractor estaría obligado a la clausura del pozo», se insiste desde la Confederación del Guadiana.

En declaraciones a HOY el pasado 19 de septiembre, Mercedes Morán dijo que la parcela de viñas de la que es copropietaria junto a uno de sus hermanos es de secano y actualmente tiene instalado riego por goteo. Al no tener el pozo del que suministra el agua, la consejera de Agricultura indicó a este diario que su propio departamento ha iniciado un procedimiento sancionador (penalizaciones en cuanto a las ayudas a recibir por la PAC) a su hermano, que, insiste Mercedes Morán, es la persona dada de alta como agricultor y explota la parcela.

«De esa parcela soy copropietaria desde hace décadas y siempre ha aparecido en mis declaraciones de bienes. No tengo nada que ocultar. Pero yo no soy la persona que la explota ni la he explotado nunca. Ni siquiera sé dónde está, Ni la he pisado. Tampoco sé, obviamente, si tiene un pozo que está registrado o no, ni desde cuándo funciona», señaló a este periódico.

Gallardo

Conocida la respuesta de la CHG, el secretario general general del PSOE del Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha dicho esta mañana en Mérida que Mercedes Morán es una consejera que «fue reprobada y ahora le obligan a clausurar el pozo y a pagar una multa y aquí no pasa nada. Esta es la realidad de este Gobierno».

Gallardo ha insistido sobre Morán en que es una consejera «que ha destrozado el mayor proyecto agroindustrial de Extremadura, que es el proyecto de regadío de Tierra de Barros, precisamente porque tenía intereses propios en ese regadío pero como ella ya tenía resuelto, aunque fuera de forma ilegal, el que sus tierras estarían bien regadas ha bloqueado y ha destrozado ese proyecto, vaciando de fondos europeos. Ya está tardando tiempo en clausurar el pozo».