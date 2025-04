La consejera de Agricultura admite tener un pozo sin registrar en la parcela de la que es copropietaria

Que la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, es cotitular al 50%, junto a uno de sus hermanos, de una finca de casi 3,5 hectáreas ... de viñedo en Almendralejo es conocido. En sus declaraciones de bienes primero como directora general de la PAC en tiempos de José Antonio Monago, luego diputada y en esta legislatura como responsable del departamento de Agricultura de la Junta siempre ha aparecido esa pequeña propiedad agraria. La novedad sobre esas 3,5 hectáreas de la familia Morán Álvarez estriba ahora en que cuenta con un pozo que no está registrado oficialmente por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), según ha adelantado el Diario.es y ha confirmado a este diario la propia consejera.

La parcela se encuentra en el acuífero de Tierra de Barros, una amplia zona de masa de agua subterránea declarada por la CHG en riesgo por su sobreexplotación. Desde 2015 no se permiten nuevas concesiones por ello.

La parcela de viñas de los hermanos Morán Álvarez es de secano y actualmente tiene instalado riego por goteo. Al no tener el pozo del que suministra el agua, la consejera de Agricultura ha indicado a HOY que su propio departamento ha iniciado un procedimiento sancionador (penalizaciones en cuanto a las ayudas a recibir por la PAC) a su hermano, que, insiste Mercedes Morán, es la persona dada de alta como agricultor y explota la parcela.

«De esa parcela soy copropietaria desde hace décadas y siempre ha aparecido en mis declaraciones de bienes. No tengo nada que ocultar. Pero yo no soy la persona que la explota ni la he explotado nunca. Ni siquiera sé dónde está, Ni la he pisado. Tampoco sé, obviamente, si tiene un pozo que está registrado o no, ni desde cuándo funciona», ha señalado a este periódico.

Cuenta que la Consejería de Agricultura que dirige fue conocedora de la existencia de riego de las vides con un pozo no declarado tras un control o inspección de la propia de la Consejería de la que es responsable. Por ello, «a la persona que la explota» (su hermano), se le han aplicado las penalizaciones oportunas en el cobro de las ayudas de la PAC a las que tiene derecho. «Como no podía ser de otra forma, he hecho lo que tenía que hacer. La Consejería de Agricultura ha hecho lo que recoge la ley. Por eso estoy tranquila. Creo sinceramente que mi actuación ha sido impecable en ese sentido», ha subrayado Mercedes Morán.

«Desconozco si había allí un pozo declarado o no. Desconozco si mi hermano lo tiene desde hace décadas y si la Confederación del Guadiana lo tiene regularizado. Yo no soy quien explota la finca», ha insistido Morán. «El proceso administrativo que ha seguido la Consejería es que el tenía que hacer en este caso. Lo que ahora haga o no haga la CHG....de eso no me manifiesto ni del propio pozo, porque no sé desde cuándo está allí ni funcionando».

Hace unos meses, esas 3,5 hectáreas de Mercedes Morán y su hermano salieron al debate político. El PSOE trasladó que esa parcela no estaba incluida en el proyecto de regadío de Tierra de Barros pero formaba parte de una zona en la que habría que realizar expropiaciones. En ese sentido, recriminó a Morán que dijera en 2021, cuando era portavoz de Agricultura en el Asamblea, que la Junta estaba siendo «rácana» a los agricultores a los que iba a expropiar terrenos, que iban a «regalar prácticamente» sus terrenos para que los «invadieran».

A juicio de los socialistas, estas declaraciones entonces de Morán invitaban a pensar que tenía «intereses» en bloquear ahora ya como consejera de Agricultura el proyecto de regadío de Tierra de Barros.