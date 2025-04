Vox se aleja más del PP tras permitir la reprobación de Mercedes Morán

No tiene efectos prácticos, pero deja de nuevo en evidencia el alejamiento de PP y Vox, hasta julio socios de gobierno en Extremadura. La abstención ... de los cinco diputados de la formación de Santiago Abascal permitió que este jueves asaliera adelante en la Asamblea la reprobación de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán. Una iniciativa impulsada por el PSOE que se centra principalmente en el pozo ilegal hallado en una finca de su propiedad, un asunto relacionado con el proyecto de regadío de Tierra de Barros, que junto con los Presupuestos autonómicos del próximo año recorrió como una sombra toda la sesión.

La reprobación de los miembros del Consejo de Gobierno no está en el Reglamento del Asamblea, por lo que la aprobación no tiene un efecto real, sino sólo político y simbólico. Pero tiene aún más valor si se tiene en cuenta que salió adelante gracias a la abstención de Vox. De haber votado con los populares, que se mostraron en contra, la medida no habría salido adelante. Una muestra más de la minoría parlamentaria del PP y otro escollo en la relación entre ambos partidos.

Eso fue al final, en las votaciones. Durante toda la sesión los roces entre ambas formaciones fueron casi constantes. Primero con las preguntas a los consejeros. Vox inquirió en varias ocasiones por el proyecto de Presupuestos de 2025, sobre el que insiste en que no tiene datos ni conoce sus líneas políticas. La titular de Hacienda, Elena Manzano, volvió a pedir propuestas concretas y puso en duda su independencia.

«Están montados los cinco en un coche y no paran de dar vueltas a una rotonda», aseguró sobre los parlamentarios de Vox en la Asamblea. «Y no saben qué salida coger, porque tienen que esperar las instrucciones de su jefe, Abascal». El Gobierno regional sigue aguardando propuestas y dará más tiempo a la oposición antes de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2025.

La respuesta no tardó en llegar por parte de Álvaro Sánchez-Ocaña, de Vox, quien aseguró que los populares están en el Gobierno regional «por Madrid, porque si dependiera de este diputado y de alguno más ustedes no estarían ahí sentados, tal y como vinieron avasallando tras las elecciones del pasado año». Su portavoz, Óscar Fernández, insistió en que el PP debe elegir entre «Sánchez o nosotros» para la aprobación de las cuentas del próximo ejercicio.

Vox también preguntó cuáles serán las políticas de vivienda en las cuentas del próximo año. El consejero de Infraestructuras de la Junta, Manuel Martín Castizo, apuntó que el Gobierno regional incidirá en ampliar el parque de viviendas públicas, reducir la presión fiscal y ejecutar medidas como el aval joven. También afirmó que trabajará para defender los derechos de las familias y la propiedad privada, «poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger a los afectados». Para ello, anunció que «de manera inminente» se pondrá en marcha «un punto de atención especializada para el asesoramiento y el acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal», una cuestión que estaba recogida con esas mismas palabras en el pacto de investidura de Guardiola.

Pero este guiño a su exsocio de gobierno no sirvió para acercar posturas. Algo que se vio en otros puntos. Vox defendió su propuesta de impulso para que la Junta conceda ayudas de hasta 3.000 euros a los bares y locales de hostelería situados en localidades de menos de 500 habitantes. La iniciativa salió adelante gracias al apoyo del PSOE, pero también a la abstención de Unidas por Extremadura. De haber coincidido con el PP, que votó en contra, habría sido rechazada.

Las propuestas de impulso no son de obligado cumplimiento, por lo que la Junta no tendrá que cumplir esta medida. Pero evidenció de nuevo la posición de debilidad en la que ha quedado el PP tras la ruptura con Vox.

Álvaro Sánchez-Ocaña defendió una medida que se podría considerar una propuesta para los Presupuestos del próximo año, como reclama el PP. Los populares no la apoyaron, alegando que la labor del Gobierno regional está encaminada a combatir la despoblación e incentivar la economía. «Arrieros somos y en los Presupuestos nos encontraremos», apuntó el diputado de Vox.

Reprobación de la consejera

Y así se llegó a la propuesta del PSOE para reprobar a la consejera de Agricultura. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, señaló que Morán tiene demasiadas competencias, lo que a su juicio ha llevado a una mala gestión en cuestiones como la lengua azul y las ayudas a los coches eléctricos. A esto añadió el pozo ilegal hallado en un control en una parcela de secano de su propiedad, lo que «le ha permitido regar mientras cobraba ayudas públicas precisamente por no poder regar».

Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, también apreció un conflicto de intereses en la gestión de la consejera. Y Óscar Fernández, de Vox, expuso que su grupo quería escuchar las explicaciones del PP para definir su postura. El portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, insistió en que Mercedes Morán no es titular de la explotación donde se encuentra el pozo ilegal y que todo se trata de «una cortina de humo» del PSOE «por la tostada que dejaron con el regadío de Tierra de Barros».

Estas explicaciones no convencieron a Vox. Primero se votó su propuesta sobre los bares en zonas rurales, que se aprobó pese al rechazo del PP. Y después se abstuvo en la propuesta socialista sobre Mercedes Morán, lo que permitirá colgar el cartel de 'reprobada' a una consejera de un gobierno del que formaba parte hasta hace apenas tres meses.