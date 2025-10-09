La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios Belinda Martín rechaza las condiciones de Luis Domingo Díaz para alcanzar un acuerdo: «Estoy dispuesta al diálogo pero en términos razonables»

Jueves, 9 de octubre 2025

La concejala del PP de Plasencia, Belinda Martín, no ha acudido este jueves al acto de conciliación con el director de Recursos Humanos del SES en el área placentina, Luis Domingo Díaz. En su representación han estado su procuradora y abogada, pero el acuerdo no ha sido posible. La edil, que ha reconocido ser la autora de algunos de los comentarios por los que está siendo investigada, ha rechazado las peticiones del querellante: disculpas públicas y el pago de una indemnización de 60.000 euros por los daños causados.

Belinda Martín, edil de Turismo y Comercio, está siendo investigada por el Juzgado de instrucción número 2 de Plasencia por un presunto delito de injurias y otro de odio por los comentarios que vertió contra Luis Domingo Díaz en una información de hoy.es, referente a ceses en el área de salud de Plasencia.

El procedimiento por el delito de injurias recoge la necesidad de celebrar un acto previo de conciliación entre las partes y alcanzar, si es posible, un acuerdo que evite la continuación de la causa judicial. «Vengo con optimismo y confío en llegar a un acuerdo», declaraba estaba mañana el director de Recursos Humanos del SES antes de entrar en el juzgado acompañado por su abogado.

Pero ese acuerdo no ha sido posible. Belinda Martín, tras el acto de conciliación, ha lanzado un comunicado en el que por primera vez se pronuncia respecto a la causa judicial en la que está inmersa.

«Los hechos recogidos en la querella y en la demanda de conciliación no me son, en su mayoría, atribuibles. Corresponden a una pluralidad de autores cuya identidad se desconoce. Esta imputación global ha generado confusión durante el acto de conciliación y ha provocado una situación de indefensión en el procedimiento de diligencias previas, que sigue en curso y no se encuentra suspendido», dice en el comunicado.

Libertad de expresión

«Quiero manifestar de forma clara y rotunda que no puedo satisfacer lo solicitado porque rechazo cualquier interpretación que pueda atribuirme intención vejatoria, discriminatoria o lesiva hacia el señor Díaz. Las expresiones a las que se hace referencia en la solicitud de conciliación se han realizado en el ejercicio legítimo de mi derecho a la libertad de expresión».

«Aun así, continúa, desde la voluntad de entendimiento y en un ejercicio de buena fe, lamento sinceramente el malestar que el señor Díaz haya podido sentir. Esta disposición al diálogo no implica admitir hechos o responsabilidades que no me corresponden, pero sí refleja mi deseo de resolver las diferencias de manera respetuosa y no litigiosa».

Dice que por ello «no ha sido posible alcanzar un acuerdo en los términos planteados por la parte solicitante, lo cual se ha hecho constar formalmente en el acto de conciliación».

«Espero que este comunicado haya servido para expresar con claridad mi postura y confío en que se respete mi decisión de no realizar declaraciones a los medios de comunicación sobre este asunto, al tratarse de una cuestión personal que no guarda relación con el desempeño de mis funciones».

Belinda Martín manifiesta que comprende el interés mediático del caso, «por la relevancia pública de las personas implicadas, pero también confío en que se entienda la importancia de respetar el proceso judicial en curso y mi voluntad de no convertir un asunto estrictamente personal en un espacio de opiniones paralelas».