70 colectivos en unen en Alianza por Almaraz contra el cierre de la central nuclear

Este sábado se firmará en el multiusos de Navalmoral de la Mata la 'Alianza por Almaraz'

R. H.

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:43

La plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha anunciado este jueves la convocatoria del acto de presentación de la Alianza por Almaraz ... , que tendrá lugar el sábado, 4 de octubre a las 10:00 horas en el Edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata y al que está invitada toda la ciudadanía. «Allí se darán cita más de 70 instituciones y colectivos en apoyo a la Alianza -desde ayuntamientos y empresas hasta asociaciones culturales, sindicales, educativas y deportivas y colectivos de mujeres y madres integrantes de la plataforma bajo el nombre de 'Madres de Almaraz'«, indica el colectivo en nota de prensa. El objetivo es evitar el cierre de la central nuclear y »defender el futuro económico y social de Extremadura«.

