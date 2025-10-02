70 colectivos en unen en Alianza por Almaraz contra el cierre de la central nuclear

La plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha anunciado este jueves la convocatoria del acto de presentación de la Alianza por Almaraz ... , que tendrá lugar el sábado, 4 de octubre a las 10:00 horas en el Edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata y al que está invitada toda la ciudadanía. «Allí se darán cita más de 70 instituciones y colectivos en apoyo a la Alianza -desde ayuntamientos y empresas hasta asociaciones culturales, sindicales, educativas y deportivas y colectivos de mujeres y madres integrantes de la plataforma bajo el nombre de 'Madres de Almaraz'«, indica el colectivo en nota de prensa. El objetivo es evitar el cierre de la central nuclear y »defender el futuro económico y social de Extremadura«.

El manifiesto que se firmará en el acto exigirá modificar el calendario de cierre previsto, cuyo primer hito llega este mismo 31 de octubre, cuando las empresas propietarias deben presentar el documento de cese, paso previo a la solicitud oficial en marzo.

«No queremos que la comarca del Campo Arañuelo cierre la persiana a la vez que la central», ha subrayado Fernando Sánchez, presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís. «Cerrar Almaraz es una decisión política unilateral e incomprensible, contraria a la tendencia internacional, y que convierte a Extremadura en un conejillo de indias de políticas caprichosas», ha afirmado Sánchez durante la rueda de prensa. En la comparecencia pública también han participado Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral; Juan Antonio Díaz, regidor de Almaraz; Aniceto González Sánchez, primer edil de Majadas; Evaristo Blázquez, alcalde de Romangordo; y Ahitana Gómez Ballesteros, que gobierna en Millanes.

Asimismo, la plataforma ha denunciado de nuevo la «falta de diálogo de la ministra Aagesen», pese a la disposición de las empresas a negociar. «El Ministerio de Transición Ecológica sigue sin convocar a las partes para sentarse a hablar. Las empresas han expresado su voluntad de negociar una prórroga, pero desde el Gobierno no ha habido ni una llamada. Esa falta de diálogo, esa incertidumbre constante, nos preocupa profundamente», ha insistido Sánchez.

El presidente de 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha saludado muy positivamente las recientes declaraciones de la consejera de Hacienda de Elena Manzano, quien afirmó que la Junta de Extremadura adecuará la fiscalidad sobre Almaraz si de ello depende su continuidad. «Con este panorama, creemos necesario un marco fiscal adecuado para las inversiones industriales. Y desde ese punto de vista pensamos en la posibilidad de que Gobierno y Autonomía se impliquen con gestos que permitan trabajar en inversiones predecibles y estables», ha manifestado durante la rueda de prensa.

«Fragilidad energética»

Misión de investigación a Almaraz desde Bruselas 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha puesto el foco en la coyuntura internacional: «la guerra de Ucrania, el alza de precios del gas y el reciente apagón en la red eléctrica evidencian la fragilidad energética de España, que se vería agravada con el apagado nuclear».

En paralelo, el presidente de la plataforma ciudadana ha recordado el apoyo logrado en el Parlamento Europeo, donde el pasado junio se presentó una iniciativa con carácter de urgencia, que ha dado como resultado la organización de una misión de eurodiputados a la central, cuya llegada, según ha anunciado Sánchez, está prevista entre la segunda y la tercera semana de febrero de 2026.