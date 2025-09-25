La Junta abre de nuevo la puerta a bajar impuestos a Almaraz para evitar su cierre

La consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha vuelto a abrir la puerta a rebajar la fiscalidad autonómica de la ... nuclear de Almaraz para tratar de evitar el cierre de la planta, pero ha apuntado a la responsabilidad del Gobierno central, al que corresponde la mayor parte de los ingresos por la actividad de las eléctricas.

Manzano ha respondido en el pleno de la Asamblea de este jueves a una pregunta del portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández, sobre las acciones que va a ejecutar el Ejecutivo extremeño para evitar el cierre de los dos reactores de Almaraz. La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta ha asegurado que «este gobierno ha peleado, pelea cada día y peleará para que Almaraz no se cierre».

Óscar Fernández ha pedido saber cómo se va a llevar a cabo esa pelea y ha acusado a Manzano de no responder a su pregunta. Como ha recordado, hace unos días se supo que la recarga del reactor 2 de Almaraz contará con 200 trabajadores menos que otros años. Y aunque ha afirmado que el responsable del cierre es Pedro Sánchez, se ha cuestionado «¿qué ha hecho el Gobierno de Extremadura para que eso no pase? Absolutamente nada, cartas y pancartas».

«Los trabajadores quieren continuar, Extremadura necesita que continúe, España necesita que continúe, pero ustedes siguen sin mover un dedo», ha añadido el portavoz de Vox.

Fernández ha afirmado que las empresas han reiterado su intención de mantener la central «siempre que se negocie la carga impositiva», en la que se encuentra la ecotasa que cobra la Junta de Extremadura y que aporta más de 80 millones al año a las arcas autonómicas.

Por ese motivo, ha anunciado que Vox pedirá una rebaja de la ecotasa autonómica en la negociación de los Presupuestos autonómicos de 2026, en los que trabaja el Gobierno regional con el objetivo de entregarlos en la Asamblea de Extremadura antes del 15 de octubre.

Ante esto, Elena Manzano ha afirmado que la Junta «adecuará la fiscalidad si de ello depende el mantenimiento de la central nuclear», pero ha apuntado a la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Como ha indicado, la mayor parte de los más de 9.000 millones de euros que aporta en impuestos el sector de la energía va para la Administración central.

Para Manzano, «el cierre sectario e ideológico» de Almaraz «jamás se habría producido si en lugar de estar en el maravilloso Campo Arañuelo hubiera estado en Cataluña».

«Es un ataque directo a nuestra región, a las familias y a las empresas, con las que no hemos parado de hablar y que han manifestado que quieren continuar», ha apuntado. Asimismo, ha afirmado que es «un ataque directo a lo que dice Europa», donde muchos países consideran limpia este tipo de energía.