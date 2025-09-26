Mercedes Morán: «Obcecarse en clausurar Almaraz está fuera de toda lógica» La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha calificado de «insensato» el calendario de cierre nuclear durante su intervención en el encuentro de la Sociedad Nuclear Española celebrado en Cáceres

M. Fernández Cáceres Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:09

«Obcecarse en clausurar Almaraz en el contexto actual está fuera de toda lógica, del sentido común y de los criterios técnicos, además de muy lejos del sentir mayoritario de la población extremeña». La declaración corresponde a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, que ha reafirmado la posición de la Junta respecto a la continuidad de la central nuclear en la clausura de la 51 Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española celebrada en Cáceres.

Precisamente esta semana se ha conocido que el nuevo plan estratégico de Iberdrola asume el cierre de la central, reconociendo ante los inversores un escenario con 550 megavatios menos para la firma energética en 2028, es decir, la participación que le corresponde a Almaraz. Según la hoja de ruta pactada con Enresa, Almaraz I cerrará en noviembre de 2027 y Almaraz II, un año después.

Morán ha calificado de «insensato» el calendario de cierre nuclear aprobado por el Ejecutivo central y ha afirmado que el Gobierno regional mantiene una posición firme respecto a este tipo de energía y en particular, la prolongación de la vida útil de Almaraz, según recoge una nota de la Junta. «La energía nuclear es limpia, de cero emisiones, garante de nuestra soberanía energética e imprescindible en el contexto geopolítico actual. La planta de Almaraz genera el 7% de la electricidad nacional y es imprescindible por el empleo y la riqueza que aporta a su zona de influencia, a Extremadura y a España», ha señalado. Además, se ha referido al apagón del pasado 28 de abril, asegurando que si las nucleares hubieran estado activas, no habría habido cero energético.

Respecto a la fiscalidad, ha asegurado que la Junta actuará si de ello depende la continuidad de la planta. Hay que recordar que en el pleno de la Asamblea de Extremadura de esta semana la consejera de Hacienda volvió a abrir la puerta a rebajar la fiscalidad autonómica de la central para tratar de evitar el cierre de la planta. No obstante, hay que tener en cuenta que al Gobierno central le corresponde la mayor parte de los ingresos por la actividad de las eléctricas.

«Extremadura seguirá defendiendo la energía nuclear y el mantenimiento de Almaraz», ha dicho Morán, que ha puesto el broche final al encuentro que ha reunido a 800 profesionales del sector nuclear en el Palacio de Congresos de Cáceres desde el pasado lunes. A este respecto, la consejera se ha mostrado agradecida con la Sociedad Nuclear Española «por poner el foco en nuestra región y en nuestra lucha indiscutible por remarcar la importancia de la central de Almaraz».