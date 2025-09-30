HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de redes sociales @ladichadecelebrar y @chocolate_bymoro

Chocolate y queso: la original cata gourmet que llega a este pueblo de Extremadura

Una cata que combina seis chocolates artesanos con quesos cuidadosamente seleccionados

Judit Molina

Judit Molina

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:13

Combinar chocolate y queso puede sonar extraño de primeras, pero los paladares más atrevidos saben que esta unión guarda sorpresas deliciosas. Llerena, 'la pequeña Atenas de Extremadura', se prepara para demostrar que la tradición quesera extremeña y el chocolate artesano pueden crear un maridaje inolvidable en un evento que promete conquistar todos los sentidos.

Para descubrirlo, el próximo sábado 18 de octubre, el patio de la Universidad Popular de Llerena se convertirá en el escenario de una cata muy especial. Se unirán seis chocolates artesanos de 'Chocolate Moro' con seis quesos seleccionados por Isabel Sánchez, de 'La Dicha', en Mérida, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de explorar combinaciones únicas de aromas, texturas y sabores que destacan la riqueza gastronómica de Extremadura.

Chocolate Moro es el proyecto de Fernando y Ángeles, cuya historia comenzó en 2011 en Nicaragua, donde se conocieron durante un voluntariado. Ante la dificultad de encontrar tabletas de calidad, investigaron la producción artesanal de chocolate, adoptando el movimiento 'bean to bar', del grano a la tableta. Sus chocolates, de granos de un solo origen y con más del 70% de cacao, ofrecen una experiencia intensa y auténtica que brillará junto a la selección de quesos de la cata.

Por su parte, Isabel Sánchez abrió 'La Dicha' en Mérida como un espacio dedicado al queso y a los productos gourmet. Situada en una antigua casa emeritense, más que un establecimiento, 'La Dicha' es un paraíso para los amantes del queso, vinos y otros productos locales.

Precio y reservas de la cata

La cata tendrá una duración aproximada de una hora y media y el precio es de 12 euros por persona. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar con antelación para no perder la oportunidad de disfrutar de esta propuesta gastronómica única en Badajoz.

