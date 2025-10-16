El chef extremeño Juanma Salgado aspira a ser el Cocinero del Año, un título que han recibido rostros de la talla de Jordi Cruz Seis cocineros y seis camareros participarán en la semifinal del certamen, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en Alicante

Irene Toribio Jueves, 16 de octubre 2025, 12:07

El chef Juanma Salgado (al frente de Dromo, Badajoz) será uno de los doce participantes de la segunda semifinal del concurso 'Cocinero y Camarero del Año 2025-2026', que se celebrará en Alicante el próximo 13 de noviembre.

Quién es Juanma Salgado

Juanma Salgado (Badajoz, 1990), es chef y propietario del restaurante Dromo en Badajoz, que cuenta con un Sol Repsol y la distinción Bib Gourmand Michelin.

Formado en la Escuela de Hostelería de Cádiz, Salgado ha trabajado en restaurantes de referencia como Calima, Martín Berasategui, Quique Dacosta, Dos Cielos o Dani García. Fue jefe de cocina del Hotel Ohla 5* y del restaurante Caelis* en Barcelona antes de emprender su proyecto personal. Ganador del Bocuse d'Or España en 2015 y 2017, Juanma ha representado a España dos veces en el Bocuse d'Or Europa. Finalista y premiado en numerosos concursos nacionales, fue nominado a Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2020. Actualmente dirige Dromo y asesora Moma Experience en Badajoz. Su ayudante en este certamen es Manuel Pavón.

A quién se enfrenta

Los otros cinco concursantes que participarán en la semifinal del Concurso Cocinero del Año son Paula Gutiérrez (Víctor Gutiérrez *, Salamanca), Roger Julián (Simposio, San Antonio de Benagéber, Valencia), Daniel García Peinado (Bienfrito, Fuengirola, Málaga), Borja Moncalvillo (Origen, Castro Urdiales, Cantabria) y Pedro Montolio (Dagma, Barcelona).

Uno de los concursos gastronómicos más reconocidos del panorama español

La ciudad levantina acogerá este certamen, uno de los más reconocidos del panorama gastronómico español, en el marco de la Capitalidad Española de la Gastronomía 2025.

Esta será la X edición de un concurso que ha descubierto a más de 70 estrellas Michelin en países como España, Austria, Alemania y Suiza. De hecho, el primer ganador de este certamen, celebrado el año 2006, fue el conocido chef Jordi Cruz, que lidera el restaurante Àbac ***, ubicado en Barcelona.

El Concurso Cocinero del Año pondrá a prueba las aptitudes de todos los aspirantes, que demostrarán su valía en directo. En cada semifinal los seis equipos que participan tienen cinco horas para elaborar un menú completo, compuesto por entrante, plato principal y postre. Un jurado de gran prestigio valorará los platos y elegirá a los tres candidatos que pasarán a la Gran Final que se celebrará en la feria Alimentaria & Hostelco en 2026.