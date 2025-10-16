HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Salgado CEDIDA

El chef extremeño Juanma Salgado aspira a ser el Cocinero del Año, un título que han recibido rostros de la talla de Jordi Cruz

Seis cocineros y seis camareros participarán en la semifinal del certamen, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en Alicante

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:07

Comenta

El chef Juanma Salgado (al frente de Dromo, Badajoz) será uno de los doce participantes de la segunda semifinal del concurso 'Cocinero y Camarero del Año 2025-2026', que se celebrará en Alicante el próximo 13 de noviembre.

Quién es Juanma Salgado

Juanma Salgado (Badajoz, 1990), es chef y propietario del restaurante Dromo en Badajoz, que cuenta con un Sol Repsol y la distinción Bib Gourmand Michelin.

Formado en la Escuela de Hostelería de Cádiz, Salgado ha trabajado en restaurantes de referencia como Calima, Martín Berasategui, Quique Dacosta, Dos Cielos o Dani García. Fue jefe de cocina del Hotel Ohla 5* y del restaurante Caelis* en Barcelona antes de emprender su proyecto personal. Ganador del Bocuse d'Or España en 2015 y 2017, Juanma ha representado a España dos veces en el Bocuse d'Or Europa. Finalista y premiado en numerosos concursos nacionales, fue nominado a Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2020. Actualmente dirige Dromo y asesora Moma Experience en Badajoz. Su ayudante en este certamen es Manuel Pavón.

A quién se enfrenta

Los otros cinco concursantes que participarán en la semifinal del Concurso Cocinero del Año son Paula Gutiérrez (Víctor Gutiérrez *, Salamanca), Roger Julián (Simposio, San Antonio de Benagéber, Valencia), Daniel García Peinado (Bienfrito, Fuengirola, Málaga), Borja Moncalvillo (Origen, Castro Urdiales, Cantabria) y Pedro Montolio (Dagma, Barcelona).

Uno de los concursos gastronómicos más reconocidos del panorama español

La ciudad levantina acogerá este certamen, uno de los más reconocidos del panorama gastronómico español, en el marco de la Capitalidad Española de la Gastronomía 2025.

Esta será la X edición de un concurso que ha descubierto a más de 70 estrellas Michelin en países como España, Austria, Alemania y Suiza. De hecho, el primer ganador de este certamen, celebrado el año 2006, fue el conocido chef Jordi Cruz, que lidera el restaurante Àbac ***, ubicado en Barcelona.

El Concurso Cocinero del Año pondrá a prueba las aptitudes de todos los aspirantes, que demostrarán su valía en directo. En cada semifinal los seis equipos que participan tienen cinco horas para elaborar un menú completo, compuesto por entrante, plato principal y postre. Un jurado de gran prestigio valorará los platos y elegirá a los tres candidatos que pasarán a la Gran Final que se celebrará en la feria Alimentaria & Hostelco en 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  5. 5 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  6. 6 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  7. 7 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9

    Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente
  10. 10

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El chef extremeño Juanma Salgado aspira a ser el Cocinero del Año, un título que han recibido rostros de la talla de Jordi Cruz

El chef extremeño Juanma Salgado aspira a ser el Cocinero del Año, un título que han recibido rostros de la talla de Jordi Cruz