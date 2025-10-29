Los centros 24 horas para víctimas de violencia sexual en Extremadura atienden 100 casos desde su creación

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha señalado que la respuesta de las instituciones públicas para erradicar la violencia sexual debe ... ser «firme» y que esta debe ir acompañada de recursos y de atención para ayudar a las víctimas en su recuperación integral.

Una atención como la que se presta desde comienzos de año en los cuatro Centros de Atención Integral 24 horas a Víctimas de Violencia Sexual, que se encuentran en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, y que atiende a mujeres y niñas a partir de los 12 años, que han sufrido recientemente o en el pasado una agresión sexual.

Desde su puesta en marcha estos centros han atendido un total de 100 casos, de los cuales siguen activos 63, y se han tenido que activar de urgencia en 33 ocasiones, según los datos facilitados por la Junta de Extremadura, con motivo de la inauguración este miércoles, en Badajoz, del IV Congreso de Violencia Sexual en Extremadura.

En este foro, Sánchez ha subrayado que «esta red no solo atiende, también acompaña, y sitúa a las víctimas en el centro de la intervención», indica el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

«Los Centros de Atención Integral 24 horas a víctimas de violencia sexual son un ejemplo del compromiso de Extremadura con sus víctimas», ha añadido, para apuntar que se trata de espacios seguros, donde profesionales de la psicología, abogacía y trabajo social ofrecen apoyo inmediato y especializado de manera coordinada.

«Y lo hacen con una mirada profesional, pero también con una mirada profundamente humana: la que entiende que cada mujer, cada niña, cada persona que ha sufrido una agresión, necesita algo más que ayuda técnica: necesita sentir que no está sola», ha indicado.

Formas de contacto

Estos centros garantizan su absoluta intimidad y confidencialidad. Todos los profesionales que entren en contacto con una potencial víctima informarán de la existencia de este recurso. Además, ellas mismas podrán llamar al 112 si se trata de una urgencia, es decir, que acaba sufrir una agresión, y si no podrá hacerlo vía WhatsApp a través del número 639260016 o bien a través del teléfono 900200206 o por el correo electrónico centrosdecriris@juntaex.es.

Además, ya se ha firmado un protocolo que busca coordinar a las distintas administraciones, la local, la autonómica y la del Estado, y también a los representantes de la Administración de justicia. La presidenta de la Junta ya firmó a mediados de diciembre el protocolo de actuación para coordinar este servicio con la Delegación del Gobierno, la Fempex y la Administración de justicia.

Por motivos de seguridad, la Junta de Extremadura prefiere no decir la ubicación exacta en la que se encuentran estos centros que no solo atenderán violencia sexual sufrida ahora, sino cualquiera que se haya podido dar en el pasado. De este modo, la atención estará garantizada independientemente del tiempo transcurrido desde la agresión y aunque el delito haya prescrito. Asimismo, no es necesario que la víctima haya presentado una denuncia.

Estos centros son posibles gracias a fondos europeos Next Generation.

IV Congreso de Violencia Sexual en Extremadura

En el congreso, organizado por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), participan más de 500 personas, entre inscripciones presenciales y online, que durante tres días, podrán escuchar las ponencias de expertos del mundo de la psicología, la sanidad, la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre otros.

Sánchez Vera ha destacado la importancia de la temática que se va a poner sobre la mesa durante estos tres días porque «este congreso, más allá de su dimensión técnica o académica, tiene algo profundamente humano: el deseo de poner fin a una violencia que destruye vidas y vulnera la libertad más íntima de las personas».

«Hablar de violencia sexual no es sencillo. Porque detrás de cada agresión hay una historia de miedo y de silencio, pero también, por suerte, hay historias de resistencia, de valentía y de recuperación», ha dicho.

Las cifras de agresiones sexuales en Extremadura y en el resto de España «nos recuerdan que aún queda mucho por hacer. No son solo números: son vidas, son llamadas a la acción. Y es nuestra obligación como instituciones dar una respuesta firme», ha insistido.

Prevención y educación

La secretaria general ha puesto de manifiesto que la atención no basta si no se actúa antes, por eso es necesario seguir apostando por la prevención y la educación, «porque la igualdad se aprende. La igualdad, en realidad, nace de las aulas, de las conversaciones en familia, de los modelos que ofrecemos a nuestras hijas e hijos».

«Solo educando en respeto, consentimiento y empatía podremos reducir las cifras que hoy nos preocupan», ha concluido Sánchez Vera.