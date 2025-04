Los centros 24 horas para víctimas de violencia sexual en Extremadura empiezan a funcionar

Los centros de atención 24 horas para víctimas de violencia sexual en Extremadura empiezan a funcionar desde este martes, 31 de diciembre. Están ubicados ... en las cuatro principales ciudades de la región (Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida) y cada uno de ellos contará con cinco profesionales que ofrecerán asistencia psicológica, social y jurídica a mujeres y niñas a partir de 12 años.

Los centros de Cáceres y Plasencia ya han sido recepcionados y sus profesionales prestarán servicio en ellos de este este martes. Los de Badajoz y Mérida se abrirán en el mes de enero, pero los especialistas estarán trabajando desde este 31 de diciembre y atenderán a las víctimas de violencia sexual de forma 'online', telefónica e incluso se desplazarán hasta cualquier punto en el caso de que fuera necesario.

En total habrá 20 profesionales especializados para atender a las víctimas. En cada uno de los centros contarán con tres psicólogos, un trabajador social y un orientador jurídico. Además de estar altamente cualificados, han realizado una formación previa para atender situaciones de crisis y en materia de violencia sexual.

Prestarán el servicio de forma presencial, telefónica y 'online'. Podrán desplazarse a cualquier punto de la geografía extremeña siempre que se requiera. No solo se atenderá a las mujeres y niñas a partir de los 12 años, sino también a sus familiares o personas del entorno que puedan contribuir a ayudarlas en su recuperación.

Cada centro dispone de varios despachos profesionales, un salón multiusos para realizar formación sobre sensibilización a profesionales que puedan tener contacto con víctimas de violencia sexual, así como un espacio de acogida de emergencia compuesto por una habitación, un cuarto de baño, una cocina y una sala de estar donde que cualquier víctima que haya sufrido una agresión en otro punto de la región pueda pasar de forma urgente la noche o el tiempo que necesite.

No se trata de un espacio de acogida de larga estancia. Si lo requiriese sería derivada a otros recursos de la Junta de Extremadura como podrían ser las casas de la mujer.

Formas de contacto

Estos centros garantizan su absoluta intimidad y confidencialidad. Todos los profesionales que entren en contacto con una potencial víctima informarán de la existencia de este recurso. Además, ellas mismas podrán llamar al 112 si se trata de una urgencia, es decir, que acaba sufrir una agresión, y si no podrá hacerlo vía WhatsApp a través del número 639260016 o bien a través del teléfono 900200206 o por el correo electrónico centrosdecriris@juntaex.es.

Además, ya se ha firmado un protocolo que busca coordinar a las distintas administraciones, la local, la autonómica y la del Estado, y también a los representantes de la Administración de justicia. La presidenta de la Junta ya firmó a mediados de diciembre el protocolo de actuación para coordinar este servicio con la Delegación del Gobierno, la Fempex y la Administración de justicia.

Ampliar Zona de acogida de emergencia del centro de atención 24 horas a víctimas de violencia sexual en Cáceres. Armando Méndez

Por motivos de seguridad, la Junta de Extremadura prefiere no decir la ubicación exacta en la que se encuentran estos centros que no solo atenderán violencia sexual sufrida ahora, sino cualquiera que se haya podido dar en el pasado. De este modo, la atención estará garantizada independientemente del tiempo transcurrido desde la agresión y aunque el delito haya prescrito. Asimismo, no es necesario que la víctima haya presentado una denuncia.

Estos centros son posibles gracias a fondos europeos Next Generation. «Es un logro para el Gobierno extremeño porque ha logrado en un tiempo récord poner en funcionamiento este servicio», ha dicho la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera durante la visita que ha realizado en el centro de la capital cacereña, que cuenta con una superficie útil de 187 metros cuadrados y que salió a licitación por 241.000 euros.

Sobre los de Badajoz y Mérida ha puntualizado que «el Ministerio de Igualdad, siendo consciente de la complejidad que suponía poner en marcha como mínimo un centro por provincia, ha conseguido una moratoria de Europa y en la Conferencia Sectorial el día 23 de diciembre se aprobó por unanimidad una prórroga hasta el día 2 de junio de 2025«.

Eso quiere decir que aunque no se ha recepcionado aún los centros de Badajoz y Mérida, lo pueden hacer en los próximos días. En la capital pacense las obras están finalizadas y solo quedan remates y en Mérida terminarán en diez días hábiles. «No hemos querido abrir los espacios de cualquier forma, sino ofreciendo una calidad y en condiciones óptimas porque lo importante son las personas», ha matizado Sánchez.

Precisamente la dispersión geográfica que caracteriza la región es el motivo por el que, frente a los dos centros exigidos por Europa, la presidenta de la Junta, María Guardiola, decidió que fueran cuatro en Extremadura.

Hay que recordar que la diputada socialista Soraya Vega ya criticó la decisión de la Junta sobre estos espacios. «Lo que van a hacer son cuatro despachos y el centro integral de Mérida ha pasado a ser un centro en un sótano del hospital». Un ejemplo, dijo Vega, «de la desidia del gobierno de Guardiola con la igualdad y la violencia sexual que también se refleja en los presupuestos: contaban con 3,4 millones de euros y han pasado a poco más de 240.000 euros para cada centro».

En la mañana de este lunes, el que fuera consejero de Sanidad en el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, José María Vergeles, también ha criticado que la secretaria de Igualdad visitará exclusivamente el de la capital cacereña. «El Gobierno de la señora Guardiola visita hoy el centro de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual, pero visitan Cáceres. ¿Por qué no visitan el de Mérida? Porque destrozaron el proyecto del centro ubicado en Mérida. Un desastre», apunta Vergeles.

Frente al crítica de los socialistas, la secretaria general de Igualdad ya enseñó una recreación de cómo será el futuro centro de Mérida y concretó que, en lugar de los 61 metros cuadrados que tendría el inmueble cedido por el ayuntamiento, el elegido ahora tendrá 249 metros cuadrados y se hará realidad con una inversión mayor: 241.000 euros frente a los 238.000 previstos en el proyecto encargado por el gobierno anterior.