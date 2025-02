Castilla-La Mancha pide tiempo para definir el AVE a Extremadura por Toledo

Renfe paraliza la venta de billetes para viajes a partir del día 30

No es posible comprar ningún billete de tren en las relaciones con Extremadura para fechas posteriores al próximo 30 de enero, ese día incluido. La página web de Renfe no permite reservar plaza en los destinos dentro y fuera de la comunidad, tanto como punto de origen como de destino. Incluso en algún caso ya no es posible para el lunes 29. La propia entidad señala que se debe a un cambio en las marchas que autoriza el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y que definen los horarios de los trenes. Por ese motivo, es necesario llevar a cabo una reordenación de todos los servicios que se prestan en la comunidad. Renfe añade que está previsto que este martes se definan los nuevos horarios, tras lo que volverá a abrirse al público la venta a partir del 30 de enero.