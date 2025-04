Óscar Puente: «Vengo a desbloquear el tren, no vamos a perder un minuto en marear la perdiz»

Óscar Puente nació en 1968 en Valladolid, ciudad de la que fue alcalde los últimos ocho años hasta que fue desbancado por un pacto entre ... PP y Vox. Abogado de profesión, en julio fue elegido diputado en el Congreso, donde destacó por ser el responsable de responder a la propuesta de investidura del popular Alberto Núñez Feijóo. Desde el pasado mes de noviembre es ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Es por tanto el nuevo responsable del tren extremeño y de solucionar las carencias de la región, como él mismo sufrió el pasado viernes, cuando llegó con retraso a la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno por problemas con su vuelo desde Madrid.

–Ya ha comprobado los problemas para llegar a Extremadura.

–Ya lo tenía claro, no es un secreto para nadie en España que si hay una tierra que necesita un avance importante en materia de infraestructuras de comunicación es Extremadura. Yo vengo a traer la alta velocidad a Extremadura con carácter urgente.

–Los extremeños ya son un poco escépticos, porque se ha avanzado en la infraestructura ferroviaria, pero hay una deuda histórica. ¿Va a poder dar un empujón, con plazos concretos?

–Es verdad que hay una deuda histórica y que en estos últimos cinco años se ha avanzado sensiblemente, sobre todo en el tramo dentro de la comunidad. El que no ha avanzado es el que discurre por Castilla-La Mancha. La declaración de impacto ambiental caducó y ha habido que poner de nuevo todo el proceso en marcha, con la particularidad de que hay conflictos para la definición de las alternativas. Vamos a acelerar al máximo la tramitación de los estudios, licitar los proyectos e iniciar las obras cuanto antes. Aquí se ha mareado la perdiz en algunos sitios demasiado, y ya hay que tomar decisiones. Algunas gustarán más y otras menos. Pero Extremadura no puede seguir esperando el tren por la indefinición en algunos puntos del trazado, que además no discurren por su territorio. Yo vengo aquí a desbloquear. No vamos a perder ni un minuto en disputas y en marear la perdiz.

–La presidenta Guardiola ha solicitado por carta una entrevista. ¿la va a convocar?

–Nos hemos visto y nos hemos interpelado a reunirnos, y lo vamos a hacer. Soy el ministro de Transportes y no hay un rincón de este país en el que no haya alguien que reivindique algo. Llevo un mes y me he reunido ya no sé con cuánta gente. La voy a citar, nos veremos seguramente en enero. Nos vamos a sentar, y con los mapas, con los documentos, analizar punto por punto cómo están las infraestructuras.

–¿Por qué no se ha hecho una inauguración del primer tramo electrificado de la región?

–A mí no me cuadraba en agenda acudir los días que se iba a poner en servicio y lo que no quería es que los extremeños esperaran un solo día.

–Además de solucionar el paso por Castilla-La Mancha, aún se reclama el soterramiento en Navalmoral. ¿Está descartado?

–Yo vengo de una ciudad que también quiere el soterramiento. Y hubo que descartarlo, teníamos una deuda de 400 millones de euros y lo tuvimos que zanjar. En este momento hay proyectos de integración ferroviaria con protocolos de más de diez años, con costes sin actualizar, por unos 24.000 millones de euros. En algún momento alguien tiene que decir que esto no puede ser. En este momento, el tramo de Navalmoral de la Mata está en obra. No hay margen para otras soluciones, eso supondría parar y diferir una década.

–¿Va a hablar con Portugal de la mejora de la línea hasta Lisboa?

–Tengo en el futuro inmediato una reunión con el Gobierno portugués para tratar este tema y otros, porque la conexión España-Portugal no solamente es esta, pero es una de las infraestructuras a las que tenemos que darle absoluta prioridad. El puerto de Valencia va a interconectar con el puerto de Lisboa y necesitamos esa red transibérica, desarrollarla cuanto antes. Nosotros creo que vamos bastante avanzados. Pero tenemos que apretar y coordinarnos con Portugal. Tenemos previsto convocar en el mes de enero una reunión de trabajo en Lisboa para coordinar los siguientes pasos.

Nuevos avances y servicios

–Tras la electrificación, ¿cuándo estará en funcionamiento el sistema ERTMS y entrarán en servicio los tramos pendientes en Mérida?

­–En cuanto al ERTMS, es pronto aventurar una fecha concreta. Las pruebas requieren un proceso bastante complejo y trabajamos para que sea lo antes posible. Nuestra previsión es que en poco más de un año podamos contar con su implantación, en el primer semestre de 2025. Y haber finalizado también para entonces el by-pass de Mérida. Ambas actuaciones permitirán tiempos de viaje más competitivos, ahorrando unos 15 minutos adicionales. Badajoz-Madrid quedaría conectado en unas 4 horas en tren.

–¿Y la duplicación de la vía entre Mérida y Aljucén?

–Estamos ultimando ya el proyecto, que prevemos aprobar este mes, y a continuación vamos a licitar las obras por 30,4 millones de euros y un plazo de 14 meses.

–¿Cuándo estarán en uso los tramos de Plasencia a Talayuela?

–Quizá es un poco pronto para concretar fechas, pero avanzan a buen ritmo. En 2018 nos encontramos que la mayoría de los tramos estaban aún en fase de proyecto. Nosotros los finalizamos, los licitamos, los adjudicamos y ahora todos están en obras o finalizados. La mitad de la inversión de la plataforma está ya ejecutada. Además, tenemos en licitación el proyecto de montaje de vía e incluso adjudicado el suministro de materiales de algunos tramos.

–Ya ha comentado los problemas en Castilla-La Mancha, ¿cuándo se conocerá una decisión para el paso por Toledo y Talavera de la Reina?

–Estamos trabajando juntamente con ambos ayuntamientos y con la Junta de Castilla-La Mancha para el desarrollo de la mejor solución de integración. Tenemos que volver a reunirnos con ambos y esperamos que a principios del próximo año tengamos ya acordadas soluciones, porque este tramo tiene que avanzar igual que el resto.

–Renfe anunció un servicio Avant de Plasencia a Badajoz cuando la electrificación estuviese concluida. Ahora que ha terminado, ¿cuándo será realidad?

–Tenemos una infraestructura de primer nivel que conecta las principales ciudades extremeñas y yo animo a la Junta a aprovecharla. Los servicios exclusivamente intracomunitarios son su competencia y de su contrato con Renfe. Por primera vez, los trayectos entre Badajoz y Cáceres, o con Mérida, son más competitivos en tren que en coche. Renfe está en disposición de planificar la disponibilidad de material y de recursos humanos en caso de que el nuevo Gobierno regional quiera incluir estas obligaciones de servicio público.

–¿Y el segundo Alvia, también anunciado por Renfe?

–Es nuestro paso más próximo en la mejora de los servicios con Extremadura. En cuanto dispongamos de más híbridos como el 730 que actualmente presta el servicio Alvia, Renfe prestará el servicio del Intercity también con este tren, teniendo así dos frecuencias diarias Madrid-Badajoz. Esperamos que pueda estar disponible en verano.

–¿Llegarán a la región alguno de los nuevos trenes de Renfe?

–Sí en el futuro. Ahora mismo para conectar Extremadura necesitamos un tren versátil y esa característica nos la da el 730. Pero la región se verá beneficiada de la incorporación de nuevos trenes. Primero, porque esto implicará disponer de más 730. Y conforme vayamos recibiendo material rodante, en coordinación con los avances en la infraestructura, iremos añadiendo el material necesario para aprovecharla al máximo.

Líneas convencionales

–La línea convencional se electrificará entre Humanes y Talayuela, ¿cuándo será realidad?

–Tenemos actuaciones en todas las líneas de la red convencional para la mejora de la infraestructura y la supresión de los bloqueos telefónicos, entre Humanes y Monfragüe, en Ciudad Real-Badajoz, Mérida-Los Rosales y Zafra-Huelva. En cuanto a la electrificación entre Humanes y Talayuela, ya la tenemos en marcha y en 2024 comenzaremos con la redacción de los proyectos.

–También está pendiente la electrificación entre Ciudad Real y Mérida, que además ha despertado el interés para servicios de autopista ferroviaria. ¿Cuándo se acometerán esas mejoras?

–Tenemos en marcha el contrato para la tramitación ambiental y la redacción de los proyectos, que avanzan a buen ritmo.

–¿Será una realidad la recuperación de la Ruta de la Plata, aunque se ha dejado para 2050?

–Solicitamos formalmente a la Comisión Europea que se mantuviera y se ha mantenido. Yo no digo que no sea importante, ni que no lo vayamos a atender. Pero seamos realistas. Donde tenemos que poner ahora mismo toda la carne en el asador es en traer de una vez el tren de alta velocidad a esta tierra. Y desarrollar el corredor de mercancías entre Valencia y Lisboa, que le va a dar una oportunidad muy importante a Extremadura. Soy partidario de no perder tiempo y de tomar decisiones y avanzar. Y en este momento lo que podemos comprometer a un horizonte de cuatro años es el de las infraestructuras que he mencionado.