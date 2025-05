José Luis Quintana álvarez (Don Benito, 1960), nuevo delegado del Gobierno en Extremadura, admite que le apetecía probar la gestión de la política nacional después ... de su paso por la Administración regional (consejero de Agricultura y de Fomento, con Rodríguez Ibarra y Fernández Vara, respectivamente), la provincial (en la Diputación de Badajoz entre 2011 y 2015) y la local, ocho años al frente del Ayuntamiento de Don Benito. El exalcalde socialista se aplica en defender con cifras que Extremadura no es secundaria para el Gobierno central de su amigo Pedro Sánchez. «Sí, somos amigos, pero trato de no molestarle con todas las ocupaciones que tiene», precisa, antes de declararse «un político moderado, aunque la moderación no esté de moda».

–¿Ha influido la cercanía a Sánchez en su nombramiento?

–Quien ha tenido influencia para que yo esté aquí es Guillermo Fernández Vara, que como ya he dicho, es mi hermano en la político. Los dos somos hijos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, hemos tenido una vida paralela casi en todo y es como un hermano al que consulto y necesito.

–¿Puede anunciar alguna nueva inversión para la región?

–Son muchas las que que se están haciendo y algunas quizás no tienen la trascendencia que deberían: de 33 proyectos de almacenamiento de energías alternativas, por ejemplo, 11 son de Extremadura, con 45 millones, o el centro de ELA. De las inversiones importantes, en carreteras o ferrocarril, todos tenemos que saber que tienen un proceso administrativo largo, como sucede en el caso del nenúfar del Guadiana, que requiere una declaración ambiental. Pero sí puedo decir que este Gobierno está comprometido con Extremadura y ahí están los datos: 447 euros por persona, por encima de la media nacional; en Cataluña son 297.

–El ciudadano tiene la opinión de que la región no es tan prioritaria para el Estado como dice, y menos si se habla de infraestructuras como el tren, que se alargan tanto.

–Con el tren hemos gobernado todo el mundo, con lo cual las culpas están repartidas. Con el tren hay una deuda con Extremadura, eso no vamos a obviarlo, pero también hay que decir que vamos por un camino en el que se invierte más que antes. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer, porque tal vez ha habido también algún problema en este sentido, es ser transparentes y dar toda la información para que la gente lo conozca. Por eso, de forma periódica vendrán a dar cuentas los ministerios implicados.

–Solo hay un Alvia diario. ¿Exigirá más frecuencia de servicios, o una mejor conexión por avión?

– El avión es otra historia, se anulan vuelos por niebla, pero si el aeropuerto tuviera el último sistema, que solo tienen Madrid y la cornisa cantábrica, tampoco valdría porque los aviones que vienen no están homologados para ello; las cancelaciones se dan en todos los aeropuertos. En el caso del tren, cuando se resuelva el problema del bypass de Mérida, que será el año que viene, Badajoz-Madrid se hará en menos de cuatro horas y, además electrificado, lo que aumenta la fiabilidad. Entonces es cuando el tren será más competitivo y se utilizará más, es la pescadilla que se muerde de la cola.

–Ya nos estamos yendo al 2025 y se habló del AVE para 2010.

–Es verdad, lo he dicho, la culpa es compartida, pero eso ya no sirve para nada. Es significativo que el ministro de Transportes (Óscar Puente) viniera a mi toma de posesión y dijera una cosa: Extremadura es la prioridad. Y no olvidemos la conexión por Puertollano, muy importante para las mercancías. Yo estoy muy esperanzado y nos va a venir muy bien lo que tiene que hacer Portugal, el Mundial de fútbol de 2030 va a ser un acelerador para todas estas inversiones.

–En 2019, el Gobierno central asumió la titularidad de la carretera Cáceres-Badajoz para acelerar su conversión en autovía. Cinco años después hay un tramo en marcha y con una máquina trabajando. ¿Para cuándo estará esa autovía?

–El ritmo de ejecución de una gran obra no es siempre el mismo, llega un momento en que todo corre mucho. Esa es una actuación pendiente, pero también hay otras como la N-430 (a Ciudad Real) y la nacional 432 hacia Córdoba y Granada. Lo que digo es que el tramo del AVE de Extremadura está todo avanzado, queda resolver lo de Castilla-La Mancha, que no es nuestro pero que nos interesa solventarlo, y a partir de ahí las inversiones en la región tienen que ir a carreteras. Entonces veremos acelerar esos proyectos.

«La seguridad es el último eslabón del casco antiguo si se solucionan otro tipo de reivindicaciones»

–¿Las fuerzas de seguridad tienen suficientes recursos humanos y materiales en la región?

– Bueno, el incremento que hemos tenido desde la pandemia ha sido importante en Extremadura (del orden del 9 por ciento), estamos mejor que otras comunidades en recursos humanos y somos la región más segura de España, y por eso a veces alguna actuación delictiva aquí tiene mayor trascendencia. Todavía no es suficiente, tenemos que seguir subiendo los recursos, pero la efectividad tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil es alta, como hemos visto en las últimas semanas.

–También se da que la mitad de la plantilla está en oficinas y no en la calle.

–El incremento de efectivos está ahí y la Policía tiene que hacer también otras tareas, además de investigación, es así.

–Aparte de lo que reflejen las estadísticas, la sensación con el casco antiguo de Badajoz es de inseguridad. El ciudadano prefiere no ir por allí a determinadas horas y la imagen no es buena. ¿Qué piensa hacer la Delegación para mejorar la situación?

–Me he reunido con la asociación del casco antiguo y les dije que si se cumplían las reivindicaciones que me traían, la seguridad ciudadana es el último eslabón. Si se solucionan otro tipo de problemas, el que nos corresponde a la Delegación, que es la seguridad, no existiría.

–¿Qué tipo problemas?

–Ellos hablan de rehabilitación de viviendas, revitalización del comercio, aparcamientos, etc, una serie de cuestiones que no son competencia mía y por tanto no voy a entrar, pero que si se resolvieran, la seguridad ciudadano no sería un problema.

–También puede verse al revés: si hay seguridad, se animará la apertura de negocios en la zona.

–Es una pescadilla que se muerde la cola, porque si hay un local vacío que da muy mala impresión, eso genera otras cuestiones. Nosotros lo que sí hemos hecho es aumentar la presencia policial en la Plaza Alta y se ha actuado muy bien con las detenciones que ha habido recientemente en Badajoz de personas que han ido a prisión. Eso es también un aviso a navegantes.

–Está creciendo la instalación de alarmas y cámaras de seguridad. ¿La okupación de viviendas es un problema en Extremadura?

–En general, no. Eso no significa que en una calle o barrio puntual no se dé, pero en Extremadura no es un problema.

«La amnistía de Cataluña es una apuesta por la mejora de la convivencia»

–¿Cómo son las relaciones con las otras administraciones de distinto signo político?

–Son buenas. Yo soy una persona moderada y eso ayuda mucho. Tengo que decir que he sido bien recibido por la Junta y por los ayuntamientos del PP. Yo vengo a ayudar, no a poner palos en las ruedas, pero sí a vender porque es lógico lo que hace el Gobierno nacional en Extremadura. A veces la gente no sabe quién o qué administración hace una cosa, pero soy un firme defensor de la lealtad institucional y la llevaré hasta último término. La moderación a lo mejor no está de moda, pero yo ya no voy a cambiar.

–Pero episodios como la llegada de inmigrantes a las comunidades o el uso de la mascarilla revelan que a veces no hay tanta coordinación ni demasiada voluntad de acuerdo. Ahí el ciudadano es rehén de las diferencias políticas.

– Totalmente, pero en lo que a mí me corresponde voy a luchar para que eso no ocurra aquí. Lo he practicado ya con el puente de Cedillo (la Junta acusó públicamente al Gobierno central de no querer tramitarlo para aislar a Extremadura) hablándolo con el consejero (de Presidencia) y el próximo viernes, que me recibe oficialmente la presidenta de la Junta, le voy a decir que cuando haya algún problema, me lo diga antes. Luego, la crítica política se acepta, pero si yo puedo hacer una gestión en favor de Extremadura, la haré sin duda. Soy un colaborador y el Gobierno de España quiere atender a esta región. Tenemos el 1,7 del PIB y el 2,6% de la población, pero las inversiones estatales son el 3,3%.

«Le diré a la presidenta de la Junta que cuando haya un problema me lo diga antes, yo he venido a colaborar»

–¿Se ha polarizado demasiado la política?

–Sí. Bueno, se ha polarizado la sociedad. La política es un reflejo de la sociedad, los políticos no somos gente al margen, yo soy la sociedad. Y es verdad que la moderación no vende, aunque también digo que al final la moderación es la que triunfa.

–Se destaca de Pedro Sánchez sobre todo que es audaz. Usted que le conoce, ¿cree que es su mejor cualidad?

–Es muy inteligente, muy audaz, muy, muy listo.

–¿Cree que se le ha subestimado en general, también los medios de comunicación?

–No es que le hayan subestimado, los medios de comunicación han tratado de demonizarlo, que es peor. No atacarle, sino demonizarle, pero él siempre sale y el ejemplo es la última campaña que empezó mal con el primer debate. Pero dos personas, Zapatero y Pedro Sánchez, sacaron a flote a un partido de 150 años.

–¿Le gusta la ley de amnistía, cree que es un modo de reconducir la situación de Cataluña o una simple necesidad de votos?

–Mira, no creo que sea un cálculo de votos, creo que es una apuesta por la convivencia en Cataluña. Con esa intención veo yo la amnistía. Si eso sirve para que convivamos, que estemos en España catalanes, extremeños, andaluces, cada uno con nuestras peculiaridades, tiene que ser bienvenido. Igual que no comparto que se elimine del espectro a los partidos que defiendan la independencia. Nuestra Constitución es tan buena que permite vivir en España pensando que no la quieres, o también los que piensan en la República caben en la Constitución. El Estado de las Autonomías tiene que ser una mejora de la unidad de España con nuestras singularidades, y por eso, si esa medida supone una mejora de la convivencia, yo la acepto.

–Es consciente de que muchos votantes y militantes del PSOE no comparten la amnistía y lo ven como una prebenda a Cataluña frente a territorios leales como Extremadura.

–A lo mejor no lo hemos explicado bien, no digo que no, pero con los años de gobierno de Pedro Sánchez han disminuido los independentistas en Cataluña y el partido socialista catalán gana con contundencia, así que algo que se habrá hecho bien en favor de la convivencia.

–Hablaba antes de colaboración. ¿Es partidario de un acercamiento entre PSOE y PP para prescindir de las minorías o los extremos?

–Es complicado, porque si eso sucediera probablemente los extremos aumentarían más. Eso no significa que puntualmente no podamos resolver determinadas situaciones, por ejemplo el tema de los jueces. No se puede decir no a todo solo por estar en la oposición. No veo posible pactos de gobierno como sucede en Alemania, pero acuerdos puntuales los tenemos que hacer. Desde mi punto de vista político es imprescindible.