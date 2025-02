La extremeña Carolina Yuste consigue su segundo Goya

La pacense Carolina Yuste ya tiene su segundo Goya. La actriz consigue su segundo galardón de estos premios por su papel en 'La infiltrada', tras el obtenido por su participación en 2019 en 'Carmen y Lola', por el que obtuvo a la mejor actriz de ... reparto. Esta vez, ha sido Premio Goya a Mejor Actriz Protagonista 2025.

Yuste, premiada con los Extremeños de HOY en 2019, ha alabado el trabajo del equipo de la película para abordar cuestiones que han podido suponer una «herida» y «dolor para tantísima gente» y ha pedido que no se usen «para sacar rédito político y para sacar cosas que solo generan violencia y cosas oscuras», según recope E.P.

Yuste interpreta en 'La infiltrada' a una agente de policía que consigue desempeñar la misión más difícil de su vida: ir informando a sus superiores mientras convive con dos terroristas que, si en algún momento sospechan de ella, no dudarán en asesinarla.

En esta categoría también competían Emma Vilarasau, por 'Casa en flames'; Julianne Moore, por 'La habitación de al lado' (The Room Next Door); Tilda Swinton, por 'La habitación de al lado' (The Room Next Door); y Patricia Lopez Arnaiz, por 'Los destellos'.

Con su reconocimiento primero a las compañeras que también habían sido nominadas al Goya a Mejor Actriz Protagonista, Yuste ha indicado que son «unas privilegiadas» en un oficio «muy complejo» en el que han podido desempeñar «trabajos increíbles».

«Sois referentes de cómo quiero ir avanzando», ha indicado Yuste en referencia a sus compañeras Emma Vilarasau, Patricia López Arnaiz, Julianne Moore y Tilda Swinton, y aludiendo también en la directora de 'La infiltrada', Arantxa Echevarría y a las productoras de la película y a todo el equipo de la película.

«Soy una privilegiada, puedo pagar el alquiler de mi casa, así que por favor, otra cosa que voy a pedir es derecho a la vivienda digna para todas las personas», ha añadido también.