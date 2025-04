Una campaña en la media de los últimos cuatro años en España

C. J. Vinagre MÉRIDA. Viernes, 4 de octubre 2024, 12:06 Comenta Compartir

Si el año pasado estaba claro que se aventuraba una buena cosecha en los olivos y que casi toda la aceituna iba a ir ... con destino a las almazaras, en esta ocasión asaltan las dudas. No tanto por el precio –de nuevo el verdeo merece la pena y parece que la aceituna para aceite no se pagará tan elevada– sino por la irregularidad propia de la estimación de cosecha. En el conjunto de España, sobre todo en Andalucía, el líder nacional de este sector, no está nada claro cómo se resolverá la incertidumbre.

Para empezar, hay una evidencia: bastantes agricultores apuran hasta el final la decisión de qué destino debe tener su aceituna coger, si para mesa o para verdeo, un debate a resolver en función del precio que se ofrezca y el calibre de la aceituna. El alto precio que se sigue pagando por el refinado de oliva hace previsible que una parte de los frutos de mesa se destine a aceite temprano, muy demandado. Aún quedan dudas entre los agricultores si coger aceituna para mesa o para molino De otra parte está la duda de cuántos kilos se podrán cogerán en España realmente en función de lo que presenten los árboles. Aún hay tiempo para que puedan mejorar los pronósticos. Según la interprofesional de la aceituna de mesa (Interaceituna), la producción estimada para este año alcanzará las 492.000 toneladas. Más o menos como la media nacional de las últimas cuatro campañas, que alcanza las 500.000 toneladas. Una primera quincena lluviosa de octubre puede inyectar mejores perspectivas a los productores y realmente es decisiva para definir la cosecha toda vez que septiembre ha sido muy seco. Por variedades, la previsión de cosecha de verdeo será superior a la media en el caso de las variedades manzanilla y carrasqueña, mientras que será inferior en gordal y cacereña, e igual a la media en hojiblanca. En el panorama internacional, Egipto, apunta el agricultor Eusebio Pérez, tiene en esta ocasión una mala previsión de aceituna y «eso tira a nuestro favor». Miemtras, la estadística oficial indica que las importaciones de aceitunas de mesa desde los principales mercados aumentaron un 12,3% en lo que llevamos de campaña (septiembre 2023 a junio de 2024), respecto al mismo periodo de la campaña anterior, según el Consejo Oleícola Internacional. Es relevante indicar que las importaciones desde Estados Unidos cayeron un 2,7%, mientras las importaciones desde Brasil aumentaron un 3,6%. Estados Unidos importa en promedio más de 150.000 toneladas de aceitunas de mesa por campaña. Los principales proveedores de aceitunas de mesa del gigante norteamericano son, por ese orden, España (39%), Grecia (25%) y Marruecos (10%). La guerra comercial abierta por Donald Trump contra la aceituna española con unos aranceles que no ha acabado de suprimir Joe Biden ha dejado tocada a la aceituna de mesa española en Estados Unidos. El sector nacional ha indicado que eso lo han aprovechado otros competidores tanto europeos como africanos. Por su parte, Brasil importa en promedio alrededor de 125.000 toneladas, que provienen principalmente de Argentina (49%), Perú (21%) y Egipto (21%).

