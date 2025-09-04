Una conductora da positivo en drogas tras circular en sentido contrario por dos autovías extremeñas

R. H. Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:31 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Plasencia interceptaron el pasado 10 de agosto a un turismo que circulaba en sentido contrario por la autovía A-5, a la altura de la localidad de Santa Cruz de la Sierra, procedente de la EX-A2, por donde también lo hizo en sentido contrario.

Su conductora dio positivo a las pruebas de detección de drogas que le fueron realizadas por los uniformados, informa la Benemérita en nota de prensa. El 109 de agosto la Central 062 de la Comandancia de Cáceres recibió aviso acerca de varias llamadas de usuarios que alertaron al 112 sobre la presencia de un turismo que circulaba en sentido contrario por la autovía autonómica EXA2 (de Miajadas a Vegas Altas), desde la que accedió a la autovía A-5, a la altura de Miajadas. La mujer estaba conduciendo en dirección Madrid por los carriles destinados para la circulación con sentido Badajoz.

Tras los avisos de los testigos, los agentes de Tráfico lograron lograron localizar al vehículo infractor. Tras realizarle señales para que se detuviera, el turismo fue interceptado en el km 268 de la autovía A-5 (a la altura de Santa Cruz de la Sierra, en la provincia de Cáceres). Los agentes lograron sacarlo de la Autovía del Suroeste para evitar mayores peligros para el resto de usuarios.

Al volante iba una mujer de 44 años, a la que le fueron realizadas las preceptivas pruebas de alcoholemia y drogas, arrojando resultado negativo en alcohol y positivo en drogas. Por parte del Equipo de Investigación de Seguridad Vial de Plasencia se instruyeron las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de Trujillo.

Se le imputan dos delitos

A la conductora se le han imputado dos delitos contra la seguridad vial, el primero por la comisión de un presunto delito de conducción temeraria recogido en el art. 380 del Código Penal, enfrentándose a una pena de prisión de 6 meses a 2 años y la privación de conducir un vehículo a motor de 1 a 6 años, y otro por conducir bajo la influencia de drogas, recogido en el artículo 379.2 del Código Penal, el cual puede ser castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con privación del derecho a conducir vehículos a motor por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.