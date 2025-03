Las calles que vieron crecer a Benito Román

Una vez que vas al pueblo te transportas del día a día y de los problemas a un sitio donde estás con amigos y con ... gente conocida que hace tiempo que no ves y con la que es reconfortante reencontrarse», así define Torreorgaz el presidente de CSIF en Extremadura, Benito Román.

Encuentra su lugar de meditación y desconexión en el pueblo que le vio crecer. Un lugar que no supera los 1.700 habitantes y que le ha enseñado lo que él considera «vital para el día a día».

Sus padres son de Torreorgaz y tuvieron que emigrar a San Sebastián, donde nació. Cuando tenía 9 años se volvió al pueblo, ya que sus padres querían regresar a sus raíces. Allí montaron una pequeña tienda y no abandonó este lugar hasta los 28 años, cuando se trasladó a Cáceres.

En el pueblo, Román busca la calma en un huerto familiar en el que invierte horas intentando desconectar del día a día.

«Torreorgaz me aporta desconexión, paz y muchos recuerdos de la infancia. Aquí respiro paz y tranquilidad. Cuando necesito cargar pilas acudo a mi rincón, que ha sido mi sitio favorito siempre. Todos estos años que he estado en Torreorgaz, son un cúmulo de vivencias, de anécdotas y cuestiones que ahora que vivo en Cáceres, pero me gustaría que mis hijos pudiesen disfrutar y que tuvieran esa experiencia de todo lo que se vive en un pueblo».

Rememora los años que vivió en esta localidad como un cúmulo de grandes historias. «Recuerdo con cariño cuando empezamos a jugar al fútbol en el club del pueblo con dieciséis años. Con dieciocho tuvimos la gran suerte de que nos fichó el cacereño. Es bonito porque se ve el gran trabajo que se hace en el pueblo con los niños, iniciándolos en el deporte. Fue el pueblo el que nos dio la oportunidad de poder dar este salto en el fútbol después de pasar por el club deportivo de Torreorgaz».

Su rincón es un punto perfecto para hacer rutas de senderismo y disfrutar de sus vistas y tradiciones. Destaca la ubicación de la Ermita del Calvario. «Cuando sale el sol es una zona preciosa para pasar un rato agradable disfrutando de las vistas».

El presidente del sindicato visita el pueblo con frecuencia debido a que su madre se encuentra allí. «Intento ir mínimo dos veces por semana, pero por la agenda de trabajo no lo puedo frecuentar tanto como me gustaría», comenta.

Las festividades de la zona también atraen a Román. «Una de las fiestas emblemáticas que destacaría, es San Blas». Se celebra el 3 de febrero y está muy arraigada a la localidad porque es el patrón.

«Es una fiesta que me evoca a la infancia y me gusta que mis hijos la puedan vivir», explica Román. «Torreorgaz es un pueblo afable, entrañable, lleno de buena gente y que sirve para pasar un buen rato, para vivir y para que nuestros hijos crezcan en total libertad, armonía y disfrutando de la naturaleza y de las cosas buenas que tiene. Para mí, tener un pueblo de referencia es un auténtico lujo», concluye.