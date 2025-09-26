Calendario laboral 2026 de Extremadura: días festivos y puentes Consulta el calendario laboral 2026 para conocer todos los festivos de Extremadura y el resto de España

Cada año, la publicación del calendario laboral genera gran expectación entre los ciudadanos, que planifican sus vacaciones, puentes y fines de semana largos en función de los días festivos. Aunque el Boletín Oficial del Estado (BOE) todavía no ha publicado oficialmente el calendario laboral de 2026, muchas comunidades autónomas ya han aprobado sus festivos, lo que permite a los trabajadores adelantarse a la planificación del próximo año.

El año 2026 contará con 14 festivos nacionales, de los cuales dos son fijados por cada ayuntamiento. De los 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio, es decir, que deben ser festivos en todas las comunidades autónomas salvo que coincidan en domingo. Estos festivos nacionales obligatorios son:

1 de enero: Año Nuevo

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

15 de agosto: Asunción de la Virgen

12 de octubre: Fiesta Nacional de España

1 de noviembre: Todos los Santos (en 2026 cae domingo)

6 de diciembre: Día de la Constitución (en 2026 cae domingo)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

En 2026, al coincidir el 1 de noviembre y el 6 de diciembre en domingo, las comunidades tendrán la opción de trasladar estos días al lunes o sustituirlos por otra fecha que decidan.

Además, hay tres festivos opcionales que las comunidades pueden adoptar o cambiar según su criterio:

6 de enero: Día de Reyes

2 de abril: Jueves Santo

19 de marzo (San José) o 25 de julio (Santiago Apóstol)

Según esta estructura, los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en toda España, combinando un viernes o lunes festivo con el fin de semana:

Para facilitar la planificación, el diario HOY ha preparado un calendario que muestra los festivos nacionales de 2026, con un apartado especial que señala los festivos nacionales que se celebran en Extremadura.

Calendario laboral 2026 Fiestas nacionales Fiestas Extremadura Calendario laboral 2026 Fiestas Extremadura Fiestas nacionales Calendario laboral 2026 Fiestas nacionales Fiestas Extremadura Calendario laboral 2026 Fiestas nacionales Fiestas Extremadura

Otras comunidades también han publicado sus calendarios, con particularidades locales. Por ejemplo, Canarias reserva un festivo específico para cada isla, mientras que Andalucía celebra el Día de Andalucía el 28 de febrero. Algunas regiones, como el Principado de Asturias o Melilla, aún no han confirmado sus días de descanso.