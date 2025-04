Este es el calendario escolar del próximo curso 2022/2023 en Extremadura

Celestino J. Vinagre Jueves, 5 de mayo 2022, 13:44 | Actualizado 20:05h. Comenta Compartir

En Extremadura, el próximo curso escolar comenzará una semana antes de lo habitual. Y acabará también siete días antes más o menos de lo normal, cumpliendo con los obligados 175 días lectivos en total. La Consejería de Educación ha decidido, con el rechazo de los sindicatos, que las clases empiecen el 6 de septiembre y terminen el 19 de junio para Infantil, Primaria, Educación Especial y ESO. En primero y segundo de Bachillerato las clases comenzarán el día 7 y finalizan el 16 de junio, en primero, y el 13 de mayo, en segundo. El inicio del curso tiene otra particularidad: solo dos días de clases antes de hacer puente toda vez que el viernes 9 de septiembre, tras el festivo Día de Extremadura, no será lectivo.

El calendario escolar contempla también que el 13 de septiembre se inicie la actividad lectiva en el segundo curso de FP Básica, en el segundo curso de Grado Medio y de Grado Superior y en el primero de Grado Básico. El 19 comenzará en el primer curso de los ciclos de FP de Grado Medio y de Grado Superior.

Educación, a preguntas de HOY, argumentó por qué se adelanta el curso. "No existen motivos para iniciarlo más tarde", subraya el departamento que dirige Esther Gutiérrez, quien aduce también que es una medida que favorecerá la conciliación familiar.

En primer lugar sitúa como motivo el hecho de que el mes de septiembre queda libre de la realización de exámenes tanto de la antigua Selectividad como de recuperación. En segundo lugar, que todos los interinos estarán contratados a partir del 1 de septiembre, con lo que las plantillas estarán cubiertas desde el inicio.

La Junta añade, de forma más concreta, que la evaluación extraordinaria de 1º de Bachillerato pase a junio implica adelantar al 16 de junio del próximo año el final de su actividad lectiva para que la evaluación pueda celebrarse hasta el 28. También dice que comenzando el curso el 6 de septiembre se equipara el calendario escolar con el de las escuelas infantiles y el de la Universidad.

Educación señala que, en la práctica, el curso empezará el lunes 12. "Los dos primeros días (6 y 7) se harán presentaciones y los centros pueden apostar por la flexibilidad horaria, comenzando el horario habitual desde el 12" al ser el viernes 9 no lectivo tras el Día de Extremadura.

A los sindicatos no les convence esta explicación. "Hemos pedido comenzar el 12 (y terminar el 22 de junio) porque es la fecha más lógica pero nos han dicho que no", expresa José Antonio Romo, de PIDE. "Empezar el 6 hace que de forma efectiva los claustros de profesores tengan dos días y medio para organizar las clases, salvo que lo que pretenda Educación es que lo preparen también durante un fin de semana", remata. Mercedes Barrado, de CSIF, agrega que "la Consejería parece no querer saber lo complicado que es poner en marcha un nuevo curso escolar. Es insensible y quiere apretar las clavijas a sus trabajadores". Desde ANPE se critica la "falta de negociación" y las "prisas" de la Administración por fijar el calendario.

Como en cursos anteriores, el calendario escolar incluye la adopción de medidas extraordinarias en circunstancias meteorológicas excepcionales, entendidas como tal aquellas que así se definan según los criterios establecidos en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos y según la previsión de los correspondientes boletines de aviso que emita la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En el caso de darse dichas circunstancias meteorológicas excepcionales, las direcciones de los centros, previo informe favorable de su correspondiente Consejo Escolar, podrán acordar desarrollar actividades adaptadas a la situación meteorológica, lo que podría incluir, en su caso, la reducción de la jornada lectiva del alumnado que estuviera establecida con carácter general.

Celebraciones pedagógicas

El calendario escolar también recoge los períodos no lectivos, festividades y Día del Centro, así como las 19 celebraciones pedagógicas programadas a lo largo del curso.

Las celebraciones pedagógicas programadas en el primer trimestre del curso son: el 17 de octubre, Día Escolar de la Solidaridad con los países empobrecidos; el 21 de noviembre, el Día Escolar de los Derechos y Deberes de la Infancia, y 5 de diciembre, Día Escolar de la Constitución y los Derechos Humanos.

En el segundo trimestre se celebran: el 27 de enero, Día Escolar de Conmemoración del Holocausto y de la Memoria Histórica y Democrática; el 30 de enero; Día Escolar de la Paz y la No Violencia; el 10 de febrero, Día Internacional de la mujer y la niña en la Ciencia; del 27 de febrero al 3 de marzo, Semana Escolar de Extremadura; el 1 de marzo, Día Escolar de la Protección Civil y las Emergencias; el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; el 13 de marzo, Día Escolar en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, y el 22 de marzo, Día Escolar del Agua.

Las celebraciones pedagógicas durante el tercer trimestre son: el 11 de abril, Día Escolar de la Salud; del 17 al 21 de abril, Semana Escolar del Libro; el 28 de abril, Día Escolar Europeo de la Solidaridad y Convivencia; el 9 de mayo, Día Escolar de Europa; el 15 de mayo, Día Escolar de las Familias; el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia; el 5 de junio, Día Escolar del Medio Ambiente y la Economía Verde y Circular, y el 9 de junio, Día Escolar de la Cultura Hispano-Lusa.

Coordinador de bienestar

Por otra parte, el secretario general de Educación ha presentado en la Mesa Sectorial de Educación la instrucción que regula la designación y funciones de la persona coordinadora de bienestar en los centros educativos, una nueva figura con la que contarán los colegios e institutos a partir del próximo curso 2022/2023 para orientar la prevención y actuación ante las situaciones de violencia en los centros.

Los perfiles profesionales que podrían ser designados como coordinador o coordinadora de bienestar y protección son, en los centros de Educación Infantil, de Educación Primaria y en los de enseñanzas de régimen especial, un miembro del equipo directivo o una persona a quien proponga la dirección del centro; mientras que en los centros de Educación Secundaria podrían ser los educadores o educadoras sociales y, solo en casos excepcionales por falta de disponibilidad organizativa, la persona a quien proponga la dirección del centro.

Sus funciones, que abarcan la prevención de la violencia contra la infancia entre iguales y la ejercida por adultos, se agrupan en cuatro ámbitos: planificación, prevención, formación e intervención educativa y detección y alerta temprana de situaciones de riesgo.

Así, en el ámbito de la planificación, la persona designada como coordinadora de bienestar y protección deberá coordinar con la dirección del centro el plan de convivencia y fomentar una alimentación saludable y nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada.

En lo relativo a la prevención, sus funciones serán: promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los escolares y la cultura del buen trato a los mismos, fomentar la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.

En cuanto a la formación e intervención educativas, el coordinador de bienestar deberá promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y adolescentes, dirigidas tanto al profesorado como al alumnado; informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma, y coordinar los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales competentes.

En el ámbito de la detección y alerta temprana de situaciones de riesgo, la persona que ejerza la figura de coordinador de bienestar tendrá que promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También deberá promover, en situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter personal de los menores de edad, la comunicación inmediata a las Agencias de Protección de Datos; así como identificarse ante los alumnos y alumnas, el personal del centro y, en general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.

