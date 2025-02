Extremadura roza ya las 1.500 viviendas de uso turístico, el 30% de ellas en Cáceres y Mérida

¿Qué diferencia hay entre un apartamento y un piso turísticos?

Apartamento turístico y piso turístico suelen mencionarse como sinónimos, pero no son lo mismo. Se parecen, pero son dos tipologías de alojamiento diferentes. De hecho, casi en lo único que coinciden es en que tanto unos como otros ofrecen alquileres de corta estancia. Un apartamento de este tipo es un alojamiento dedicado en exclusiva a alojar turistas, que se alquila íntegramente y que está ubicado en un edificio o urbanización donde puede haber inmuebles sin finalidad turística. De hecho, esto es lo que genera los problemas de gentrificación o turistificación que padecen en algunas ciudades españolas. Por el contrario, el piso turístico no es un alojamiento turístico, sino una casa particular que su propietario ofrece en alquiler a viajeros, durante periodos concretos del año. Y puede arrendarse por habitaciones.