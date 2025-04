Los vecinos piden una regulación de los pisos turísticos en Cáceres similar a la de Toledo

Cáceres se mira en el espejo de Toledo. La ciudad manchega lleva este jueves a pleno la ordenanza para regular los apartamentos turísticos. La nueva ... normativa prohibirá que este tipo de pisos superen el 20 por ciento de las viviendas del casco histórico y solo permitirá que se abran en las primeras plantas y bajos de los inmuebles, siempre que no sean locales comerciales. Tampoco estará permitido que haya edificios enteros destinados íntegramente a viviendas turísticas, entre otras restricciones. El Ayuntamiento toledano ha paralizado la concesión de nuevas licencias hasta que esta ordenanza entre en vigor.

Cáceres, la ciudad extremeña con más apartamentos turísticos –tiene en la actualidad 346, según el dato facilitado por la Junta de Extremadura–, no dispone todavía de una normativa que regule este tipo de establecimientos. Hace algo más de un año, el 20 de enero de 2022, el Consistorio aprobó por unanimidad la creación de esta ordenanza a propuesta del Partido Popular.

Pero, hasta ahora, no se ha presentado ningún borrador. Este diario consultó este miércoles al Ayuntamiento sobre el estado de la futura normativa sin obtener respuesta. Según se explicó en su momento desde la institución, el objetivo de la nueva normativa no era limitar el número de establecimientos, sino aclarar su situación fiscal en cuestiones como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la tasa de basura o alcantarillado, entre otros asuntos.

«Hay que poner un límite; notamos que la oferta de plazas es ya mayor que la demanda» María fernández Aptuex

«Toledo va por delante; nosotros no hemos vuelto a tener noticias de la ordenanza de Cáceres» juan manuel honrado Asociación vecinal Ciudad Monumental

En una información publicada el pasado mes de septiembre, la concejala de Economía y Hacienda, Mari Ángeles Costa, apuntaba que esperaba tener redactado el texto a finales de ese mismo mes para que pasara por comisión en octubre. Pero esos plazos no se han cumplido.

«Más de un año después, el equipo de Salaya ya debería tener lista la ordenanza de alojamientos turísticos, obviamente. Esta demora solo demuestra una vez más su incapacidad a la hora de gestionar y su desinterés en afrontar la realidad turística de la ciudad», asegura Rafael Mateos, portavoz municipal del PP.

Poco tiempo después de que el pleno municipal aprobara la creación de esta normativa, vecinos del casco viejo y propietarios de apartamentos turísticos acordaron presentar una propuesta conjunta que planteaba limitar este tipo de alojamientos en zonas saturadas.

En Toledo ese límite se ha situado en el 20 por ciento de las viviendas del casco histórico. Juan Manuel Honrado, presidente de la asociación vecinal Ciudad Monumental, desconoce en la actualidad qué porcentaje suponen los pisos turísticos sobre el censo de viviendas del casco viejo cacereño. «Es difícil porque los apartamentos crecen como setas», señala a modo ilustrativo. «Toledo va por delante», asegura sobre la normativa.

La realidad, a golpe de ratón, es que hoy por hoy es mucho más fácil encontrar un apartamento turístico en el casco antiguo que una vivienda en alquiler. Para el primer fin de semana de marzo el portal 'Booking' ofrece 118 alojamientos en la ciudad. La gran mayoría están situados en la zona monumental y su área de influencia y hay que tener en cuenta que algunos establecimientos engloban varios alojamientos diferentes por lo que la cifra sería, en realidad, superior. Una búsqueda en 'Idealista' arroja 15 viviendas en alquiler en la zona. Localiza 78 en toda la ciudad.

La ciudad manchega prohibirá que los apartamentos turísticos superen el 20 por ciento del total de las vivienda de la zona histórica

También descarta que haya edificios enteros de pisos turísticos y establece que se ubiquen en las primeras plantas y en los bajos que no estén en zonas comerciales

Aptuex, la asociación de apartamentos turísticos, representa a los empresarios del sector. La mayoría son pequeños emprendedores, que gestionan su propio establecimiento. Pero el perfil de los dueños ha comenzado a cambiar, según ilustra María Fernández, presidenta del colectivo. Han comenzado a aterrizar en Cáceres grupos inversores interesados en la adquisición de inmuebles completos. «Han venido empresas de Madrid a comprar edificios enteros», señala.

La ordenanza de Toledo es tajante en ese sentido. No podrá haber edificios enteros destinados a apartamentos turísticos, una medida que Aptuex ve con buenos ojos. En Cáceres esta decisión afectaría, por ejemplo, a las tres nuevas rehabilitaciones que hay previstas en la Plaza Mayor, donde ya existen otros cinco inmuebles operativos destinados a este fin. Toledo aclara, además, que los dueños que se beneficien de ayudas a la rehabilitación no podrán destinar las viviendas al turismo. También estipula unas medidas mínimas para los pisos turísticos. El comedor no puede ser inferior a diez metros cuadrados, la cocina no puede tener menos de cinco, el dormitorio con cama doble debe tener, al menos, diez metros y el cuarto individual no debe ser inferior a los seis.

«Hay que poner un límite. Notamos que la oferta de plazas es mayor que la demanda», comenta María Fernández. Cuenta, a modo ilustrativo, su caso. «Antes tenía el apartamento lleno durante todo el mes de febrero. Y ahora lo he tenido libre la mitad de los días. Esto antes no pasaba».

«No hemos vuelto a tener noticias de la ordenanza», zanja Juan Manuel Honrado al tiempo que recuerda que el Consistorio se mostró receptivo a todas las peticiones planteadas.