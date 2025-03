Fusión Don Benito y Villanueva: Don Benito y Villanueva deberán llegar a 2027 con deuda cero

Los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena deberán llegar al año 2027 con deuda cero. Es el principal compromiso del convenio ... de fusión elaborado en los últimos meses y que, finalmente, será firmado por las nuevas corporaciones municipales resultantes de las elecciones que se celebrarán el próximo mes de mayo.

Así lo han anunciado esta mañana José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, alcaldes de sendas localidades, que también han avanzado que el próximo 3 de marzo tendrá lugar la firma del protocolo establecido por el Gobierno de España, la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz junto a los ayuntamientos. Un documento que recoge compromisos e inversiones que deberán materializarse en la futura ciudad resultante del proceso de unión. Una fecha, todavía no definitiva, para una visita que contará con Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno de España y ministra de Política Territorial; aunque no se descarta por el momento la presencia de otros representantes del Gobierno central.

Cabe destacar que, actualmente, el Ayuntamiento de Don Benito sí cumple ya con el requisito de deuda cero, tal y como ha asegurado el alcalde dombenitense esta mañana. En el caso de Villanueva, sostiene Miguel Ángel Gallardo, la deuda es mínima. «Es una deuda muy pequeña, que se podría pagar hoy y no se hace porque para que tengan el dinero los bancos, lo tienen los ciudadanos de Villanueva», aseveraba en su intervención el primer edil villanovense.

En concreto, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda, con fecha 31 de diciembre de 2021, la deuda viva del Ayuntamiento de Villanueva era entonces de 456.000 euros.

Poco más se ha desgranado hoy sobre el contenido de ese convenio de fusión que, inicialmente, se iba a firmar en estos primeros meses de 2023, pero que finalmente no será hasta después de los comicios municipales. «Ha sido un proceso tan transparente que no se puede ver empañado por ninguna duda y para que no las haya, será la corporación que venga ya tiene preparado el convenio para que en el primer pleno lo puedan aprobar», justificaba Gallardo sobre esta decisión. «No queremos hacer un proceso en el que la gente piense que lo cerramos, estamos ante una oportunidad en la que la gente va a hablar y a callar a aquellos que dicen cosas que nada tienen que ver con la realidad como que es un proceso oscuro», añadía el alcalde villanovense en alusión al movimiento contrario a la fusión que estará representado en las urnas por Siempre Don Benito, partido que mañana dará a conocer a su cabeza de lista.

Ese convenio de fusión, si finalmente es ratificado por ambas corporaciones municipales, será la herramienta que dirigirá el funcionamiento del nuevo ayuntamiento a partir de 2027. En sus páginas se detallan aspectos como los dos códigos postales, 06400 y 06700, que seguirán funcionando como hasta ahora. El nombre de la nueva ciudad también está recogido en este convenio.

Si este convenio no fuese ratificado en pleno, la unión no seguiría adelante y, con ello, se suprimiría también el protocolo de fusión que se firmará el 3 de marzo y que estará supeditado a lo que ocurra con el proceso tras las elecciones del 28 de mayo.

Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana han evitado dar pincelada alguna sobre el contenido de este documento que ha sido elaborado con la implicación de los Ministerios de Política Territorial, Cultura, Justicia, Movilidad y Hacienda. Su contenido se dará a conocer el próximo 3 de marzo; sin embargo, sí han avanzado que recoge algunas de las demandas en cuanto a actuaciones e inversiones ya comentadas en los últimos meses.

Entre ellas se encontraría la construcción de un nuevo Palacio de Justicia. No obstante, el proceso de unión conllevará un cambio inédito en la planta judicial española con la fusión implícita de los dos partidos judiciales. La petición de un polo universitario o la reivindicación de uno de los centros de la Administración General del Estado en el proceso de descentralización serían dos cuestiones que también podrían estar incluidas en ese protocolo que conlleva también la implicación de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.

La firma se llevará a cabo en un lugar todavía por determinar en Don Benito o Villanueva de la Serena.