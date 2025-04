Don Benito defiende la transparencia del escrutinio

redacción Domingo, 20 de febrero 2022 | Actualizado 21/02/2022 00:09h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Don Benito defiende en un comunicado enviado a las 23.38 horas de este domingo la transparencia del proceso de escrutinio de la consulta popular sobre la fusión con Villanueva de la Serena. El Consistorio recuerda que el recuento de votos de la consulta popular se está realizando sin el respaldo de una junta electoral, como ocurre en las elecciones municipales o autonómicas, y que se está realizando por funcionarios municipales que de forma voluntaria están llevando a cabo una labor encomiable.

El Ayuntamiento de Don Benito reconoce que «se están produciendo errores puntuales en los sistemas informáticos ya que no se trata de un procedimiento entrenado y habituado a arrojar resultados». El consistorio añade, por lo tanto, «errores puntuales en dicho sistema, pero, en ningún caso, eso implica que no exista transparencia en el recuento de los votos emitidos, aunque no se esté dando con la premura que todos hubiésemos deseado en este proceso».

«Hay que tener en cuenta que este proceso ha sido organizado por dos ayuntamientos con las limitaciones que eso conlleva. La caída de la página web ha sucedido por una saturación de la misma debido a los pocos recursos existentes. No obstante, está previsto que se solicite a los servicios informáticos de la Diputación de Badajoz una auditoria exhaustiva para determinar cuáles han sido los problemas de la red informativa».

El Ayuntamiento finaliza su comunicado explicando que «odo el trabajo se está centralizando en las últimas horas en un proceso que cuenta con todas las garantías administrativas y que a lo largo de los próximos minutos esperemos que arroje sus resultados».