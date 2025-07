Bazaga sobre el cese del director de Turismo: «La bebida es un problema, ¿qué hago yo?»

Ana B. Hernández Jueves, 3 de julio 2025, 12:50 Comenta Compartir

«La bebida es un problema, ¿qué quiere que haga yo? He cesado al director general de Turismo cuando lo he considerado«. La consejera Victoria Bazaga ha respondido así a la crítica lanzada por la portavoz socialista, Piedad Álvarez, por su actuación en el episodio violento protagonizado por Jesús Viñuales.

Diez meses después de ser nombrado, el director de Turismo fue cesado tras conocerse una denuncia contra él por agredir a una persona con un botellín de cerveza en un bar de Sierra de Fuentes, localidad situada a apenas 11 kilómetros de Cáceres.

«Este incidente se produjo un sábado y usted lo ocultó durante cinco días, ni siquiera lo explicó el martes siguiente cuando compareció como portavoz tras el Consejo de Gobierno», le ha reprochado Piedad Álvarez. La diputada socialista ha criticado la demora en la actuación de Bazaga, «usted dijo que había actuado con contundencia», y le ha preguntado directamente si no conocía otros episodios conflictivos protagonizados por Viñuales.

«¿A quién agredió Viñuales en el almuerzo del congreso de banderas azules?, ¿existen más denuncias contra él por agresiones?, ¿qué pasa con este hombre al que usted eligió libremente?», ha cuestionado Álvarez.

La consejera de Turismo ha respondido que los ceses en este cargo, antes de Viñuales había sido cesada su predecesora, «no importan en el sector, porque todo funciona correctamente», y en cuanto al último director general ha dicho que «la bebida es un problema, ¿qué quiere que haga yo?», pero que en cualquier caso «lo he cesado cuando lo he considerado».

Victoria Bazaga lo ha hecho en el transcurso de su intervención hoy en el pleno de la Asamblea a petición del PSOE, para rendir cuentas de su gestión en cultura, turismo, deporte y juventud. Para los socialistas, la cultura no llega al mundo rural; en turismo no se regulan los apartamentos turísticos y el precio del alquiler en localidades como Cáceres sigue al alza; en deporte, no se dinamizan instalaciones como El Anillo; y en juventud, no hay medidas que favorezcan la emancipación de los jóvenes y frenen su marcha de la región.

Mención aparte merece la nueva Ley de Concordia que PP y Vox tramitan en sustitución de la Ley de Memoria Histórica. Tanto PSOE como Unidas por Extremadura han criticado la decisión de la Junta, han calificado de «infame» la nueva ley, han detallado que «sigue habiendo 140.000 personas perdidas en las cunetas de España», y han recordado que reparar no es solo exhumar sino hacer justicia y no olvidar las represiones franquistas.

Récord de turistas

PP y Vox han defendido una nueva ley que avanzará en las exhumaciones, «hemos recuperado 26 víctimas con menos dinero que antes y lo seguiremos haciendo y acompañando a las familias», ha respondido Bazaga.

La consejera ha detallado inversiones y actuaciones de su departamento en los dos años de gobierno y ha defendido una gestión que «ha impulsado el Instituto de la Juventud, que protege el patrimonio -hemos invertido seis millones de euros en restauraciones en 56 municipios-, que ha agilizado la tramitación de obras, que ha reforzado con 1,6 millones de euros la red de teatro, que ha logrado sumar 500.000 visitantes en los museos y que en turismo ha cerrado el mejor año con 2,5 millones de visitantes, 30.000 empleos y 280 nuevos establecimientos», ha detallado entre otros muchos datos y actuaciones Victoria Bazaga durante su comparecencia.

La prostitución

Lo que no ha hecho la consejera es condenar como le ha pedido el PSOE las palabras pronunciadas en el último pleno por el diputado del PP, Bibiano Serrano. «Señores de la bancada socialista, si la prostitución es el oficio más viejo del mundo, no se asusten ustedes«, dijo en el marco de un debate sobre los casos de corrupción que sacuden la PSOE.

«Decir que la prostitución es el oficio más viejo del mundo no es una descripción neutra, es ponerse del lado de proxenetas y puteros», ha declarado hoy la diputada socialista Soraya Vega para pedir al PP que condene las palabras de Serrano.

Victoria Bazaga ha sido la encargada de responder a la petición del PSOE. «La prostitución es una vulneración fragante de los derechos humanos y una forma de violencia y, por eso, abogamos por una ley integral contra la trata que persiga a las redes y proteja a las víctimas», ha respondido la consejera.

«Una respuesta insuficiente», le ha recriminado Soraya Vega. «Fueron unas desafortunadas declaraciones por las que ya pedimos disculpas», ha dicho entonces la consejera y hasta ahí ha llegado su condena.