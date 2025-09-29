Ayudas de hasta 200 euros para guarderías privadas en Extremadura: cómo solicitarlas y requisitos Las familias con hijos de 1 a 3 años podrán solicitarlas desde este martes

Las familias con hijos e hijas de entre 1 y 3 años podrán solicitar a partir de este martes las ayudas económicas que concede la Secretaría General de Igualdad y Conciliación de Extremadura para sufragar el coste de las guarderías privadas, fuera de la red educativa de la Junta.

Esta iniciativa busca facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, ofreciendo un máximo de 200 euros mensuales durante 12 mensualidades.

Novedades de esta nueva convocatoria

Una de las principales novedades de esta edición es que la ayuda se ingresará directamente en la cuenta bancaria de madres, padres o tutores, a diferencia del año anterior, en el que se abonaba directamente a las guarderías.

Además, en marzo de 2026 se publicará una convocatoria extraordinaria para familias que inscriban a sus hijos después del 31 de octubre de este año, con abono retroactivo de todas las mensualidades.

Requisitos y fecha de solicitud

Podrán beneficiarse todas las familias con menores de 1 a 3 años, ampliando así el rango respecto a la edición anterior, que solo incluía a menores de 2 a 3 años.

El plazo de solicitud comienza este martes 30 de septiembre y se prolongará hasta el 31 de octubre, siendo subvencionable el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

