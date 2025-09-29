HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ayudas de hasta 200 euros para guarderías privadas en Extremadura: cómo solicitarlas y requisitos

Las familias con hijos de 1 a 3 años podrán solicitarlas desde este martes

Judit Molina

Judit Molina

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:06

Las familias con hijos e hijas de entre 1 y 3 años podrán solicitar a partir de este martes las ayudas económicas que concede la Secretaría General de Igualdad y Conciliación de Extremadura para sufragar el coste de las guarderías privadas, fuera de la red educativa de la Junta.

Esta iniciativa busca facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, ofreciendo un máximo de 200 euros mensuales durante 12 mensualidades.

Novedades de esta nueva convocatoria

Una de las principales novedades de esta edición es que la ayuda se ingresará directamente en la cuenta bancaria de madres, padres o tutores, a diferencia del año anterior, en el que se abonaba directamente a las guarderías.

Además, en marzo de 2026 se publicará una convocatoria extraordinaria para familias que inscriban a sus hijos después del 31 de octubre de este año, con abono retroactivo de todas las mensualidades.

Requisitos y fecha de solicitud

Podrán beneficiarse todas las familias con menores de 1 a 3 años, ampliando así el rango respecto a la edición anterior, que solo incluía a menores de 2 a 3 años.

El plazo de solicitud comienza este martes 30 de septiembre y se prolongará hasta el 31 de octubre, siendo subvencionable el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  3. 3 Uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz es su vecino
  4. 4

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  5. 5 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  6. 6 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  7. 7

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»
  8. 8 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco
  9. 9 El sepelio de la joven fallecida será en la Iglesia Santa María Magdalena
  10. 10 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ayudas de hasta 200 euros para guarderías privadas en Extremadura: cómo solicitarlas y requisitos

Ayudas de hasta 200 euros para guarderías privadas en Extremadura: cómo solicitarlas y requisitos