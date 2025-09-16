HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Niños en un centro infantil de Badajoz. HOY

La Junta destina 5,2 millones al cheque-guardería en centros no educativos

La convocatoria incluirá a los niños de 1 a 3 años y estará abierta hasta el 31 de octubre

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:38

La Junta de Extremadura destina 5,2 millones de euros a la segunda convocatoria de ayudas a la conciliación en centros no educativos, programa conocido ... como cheque-guardería. Como principal novedad, el pago se realizará directamente a las familias en lugar de a los establecimientos. Además, como ya se había anunciado, la línea se extiende a los alumnos de 1 a 3 años.

