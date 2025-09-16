La Junta destina 5,2 millones al cheque-guardería en centros no educativos

La Junta de Extremadura destina 5,2 millones de euros a la segunda convocatoria de ayudas a la conciliación en centros no educativos, programa conocido ... como cheque-guardería. Como principal novedad, el pago se realizará directamente a las familias en lugar de a los establecimientos. Además, como ya se había anunciado, la línea se extiende a los alumnos de 1 a 3 años.

El Gobierno regional de María Guardiola puso en marcha el pasado año el cheque-guardería, por el cual se concede a las familias de la región una ayuda de hasta 200 euros al mes durante doce meses por la estancia de niños en escuelas infantiles. Este programa tiene dos líneas, la que gestiona la Consejería de Educación por la asistencia a centros de carácter educativo (propiedad de la Administración regional, de los ayuntamientos y de entidades privadas debidamente acreditados) y la que corresponde a la Secretaría General de Igualdad para centros no educativos, como las guarderías tradicionales.

En el primer caso se pretende fomentar la escolarización temprana, mientras que el objeto del segundo es la conciliación familiar. De un modo u otro, la Junta concede una ayuda para sufragar los gastos de las familias.

La primera entrega se destinó a niños de 2 a 3 años de edad, pero el objetivo es cubrir toda la etapa de 0 a 3 años. Con ese fin, este año se ha extendido también a los niños de 1 a 2 años. La Consejería de Educación ya ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes para su programa. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este lunes las bases reguladoras de la Secretaría General de Igualdad y la convocatoria para el presente curso.

La dotación asciende a 5.220.000 euros, por encima de lo previsto inicialmente, 4,8 millones. El período subvencionable está comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha señalado que el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 31 de octubre, pero habrá un periodo extraordinario en marzo del próximo año para las matrículas que se hagan durante el curso.

Como avanzó HOY, la principal novedad de la nueva regulación es que las ayudas se abonarán directamente a las familias en lugar de a los centros, que en la primera convocatoria tuvieron que asumir la tramitación y el cobro con la obligación de aplicar una rebaja equivalente en el precio a sus usuarios.

Alimentación incluida

La cuantía de las ayudas se corresponderá con el importe mensual que abonen las familias por la prestación de los servicios de cuidado del menor en centros privados no autorizados por la Consejería de Educación, incluyendo, en su caso, la alimentación, sin que en ningún caso pueda superar el coste real de la prestación del servicio. El límite máximo es de 200 euros al mes por cada menor con un máximo de doce mensualidades.

Quedan excluidos de la cuota mensual máxima a subvencionar los gastos de matrícula o reserva de plaza u otro tipo de gastos por servicios, actividades o prestaciones no incluidas en los servicios de cuidados conforme a lo establecido en el decreto.