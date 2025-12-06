HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?
Bomberos apagan un fuego en una imagen de archivo. HOY

La Audiencia absuelve al acusado de originar un incendio forestal con una desbrozadora en Mirabel

El hombre utilizó la herramienta en un día de peligro alto de fuego, pero el tribunal cacereño considera que este hecho no es un delito penal

Ana B. Hernández

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:24

Comenta

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto al acusado de haber originado un incendio forestal con una desbrozadora en su finca de Mirabel. El tribunal ... ha estimado el recurso de apelación presentado por su defensa y ha acordado el sobreseimiento de la causa, absolviéndolo de cualquier responsabilidad penal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»
  3. 3 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  6. 6 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  7. 7 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8 Donde el café invita a quedarse: nace I
  9. 9 El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes y acumula un bote de 143 millones
  10. 10

    El mercado de la plaza Alta de Badajoz se estrena con ilusión: estos son los puestos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Audiencia absuelve al acusado de originar un incendio forestal con una desbrozadora en Mirabel

La Audiencia absuelve al acusado de originar un incendio forestal con una desbrozadora en Mirabel