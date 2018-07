La Asamblea renuncia a que los diputados cobren una indemnización al dejar su cargo Comisión en la que se aprobó incluir la enmienda en la propuesta de reforma del reglamento. :: / BRÍGIDO A propuesta de la presidenta, Blanca Martín, se abandonan los trabajos realizados para la reforma del Reglamento de la Cámara JUAN SORIANO Martes, 24 julio 2018, 08:20

La propuesta de reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, que entre otros asuntos contenía la creación de una indemnización para los diputados que abandonen su cargo por fin de mandato y no tengan trabajo, queda aplazada por falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios.

La Asamblea celebrará mañana un pleno en el que, en principio, se iba a debatir la reforma del reglamento. Sin embargo, finalmente no se ha incluido en el orden del día, que ayer fue fijado por la Junta de portavoces. Y no sólo eso, sino que, a propuesta de la Presidencia, se han suspendido los trabajos encaminados a esa revisión, en los que se viene trabajando desde el inicio de la legislatura.

Después de tres años de trabajo, el pasado mes de mayo se registró en la Asamblea una propuesta de reforma que ya tenía muchos puntos consencuados.

Los grupos parlamentarios presentaron 115 enmiendas a esta propuesta. El pasado 10 de julio se aprobaron varias, entre ellas una de Podemos para crear la citada asignación, con la que se pretende conceder a los parlamentarios que abandonen el puesto por término de su mandato un pago similar al paro para facilitar su incorporación a la vida laboral. De salir adelante, correspondería a la Mesa acordar la cuantía y duración. Se copiaba así el régimen que se aplica en Aragón, donde se acordó una paga de unos 3.000 euros por cada año de actividad. La mayoría de los parlamentos autonómicos cuenta con medidas similares.

Esta propuesta se aprobó por unanimidad, con lo que se incorporó al texto de la reforma. Pero en la votación del dictamen, ya con las enmiendas incorporadas para llevarlo a la consideración del Pleno, PSOE y Ciudadanos votaron a favor y Podemos y PP se abstuvieron.

No hay unanimidad

La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, explicó que la decisión de renunciar a la reforma implica que la propuesta decae, y por tanto ya no se tramitará bajo la forma actual. Uno o varios grupos podrán plantear un nuevo cambio, pero atendiendo a los tres años de trabajo que se llevan realizados, parece difícil que se pueda lograr un acuerdo antes de las elecciones del próximo mes de mayo.

Martín explicó que, después de que la comisión no aprobara el dictamen por unanimidad el pasado día 10, ha quedado constatado que no hay acuerdo. «Siempre he considerado que el reglamento tenía que salir adelante consensuado por todos los grupos parlamentarios», expuso. Aunque reconoció que la modificación sólo necesita mayoría absoluta, «siempre entendí que tenía que ser por unanimidad».

Martín recordó que la propuesta ha incorporado enmiendas de todos los grupos. «Ante el hecho de que hubiese la posibilidad de que no fuese aprobada por todos y cada uno de los grupos, no creo que sea la reforma que necesita esta casa», añadió.

El portavoz del Grupo PSOE-Siex, Valentín García, dijo que sin unanimidad «es mejor dejar la reforma para otra ocasión». Añadió que sólo una vez se reformó el reglamento sin consenso, en la pasada legislatura y gracias a un acuerdo entre PP e IU.

La portavoz popular, Cristina Teniente, expuso que Martín «ha decidido retirar unilateralmente» la propuesta de reforma y recordó que bastaba la mayoría absoluta. «No tiene sentido decir que no se aprueba porque no ha habido unanimidad».

Por su parte, Álvaro Jaén, dePodemos, acusó a la presidenta de impedir el debate de la reforma del reglamento, que no pensaban apoyar porque no contenía varias de sus propuestas en materia de transparencia y participación.

Por último, Victoria Domínguez, de Ciudadanos, reconoció que la unanimidad que buscaba Blanca Martín «era imposible». También apuntó que los grupos habían aceptado la propuesta de la presidenta de la Asamblea.