Apenas una docena de consultas ante la UCEx por daños durante el apagón

Del apagón del 28 de abril que afectó a todo el país durante varias horas cada vez se habla menos, pero son muchos los usuarios ... que sufrieron sus consecuencias, como pérdida de alimentos por haberse roto la cadena de frío y electromésticos que han dejado de funcionar.

Sin embargo, desde la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx) afirman que apenas una docena de extremeños les han hecho consultas sobre cómo pueden ser indemnizados si han sufrido pérdidas.

Igualmente, en ciudades como Badajoz tampoco ha subido la actividad en reparaciones de manera llamativa atribuidos al repentino corte y restablecimiento del suninistro, según indican en talleres que son servicios oficiales. Tanto en Reelectro Reparaciones como en Reparatronic, explicaron a este diario que no han recibido electrodomésticos para reparar por culpa del apagón. En el primer caso el único efecto que han notado ha sido el de la venta de radios y pilas; y en el segundo que se les han agotado los camping gas y han pedido una nueva partida porque sigue habiendo demanda de estas cocinas portátiles que no dependen de la electricidad.

Parte de la industria extremeña también se vio afectada. La Asociación de Mataderos de Extremadura (Asomaex) tiene 20 mataderos, de los que 14 son industriales, fundamentalmente de porcino. Sin embargo, aún no han evaluado los daños más allá de algunas horas que no pudieron hacer matanza.

En Señorío de Montanera, que tiene su matadero en Salvaleón, afirman que los daños no han sido cuantiosos. Su responsable, Francisco Espárrago, señaló que ese lunes, 28 de abril, ya estaban terminando de matar pasado el mediodía cuando se produjo el apagón, así que terminaron la tarea a mano. En cuanto a pérdida de género, indica que no se dio debido a que tienen un buen sistema de «inercia térmica». Lo que sí resultaron dañadas fueron algunas máquinas. «Las que se estropearon fueron algunas que tienen control electrónico o variadores de frecuencia y se fue parte del sistema, no la máquina entera. Lo que ocurre es que en la industria cárnica los seguros suelen hacer hincapié en robos o incendios, no en averías, y en este caso suelen tener franquicias muy altas por lo que no sabemos aún si nos pagarán algo», explicó Espárrago esta semana a HOY.

Maneras de reclamar

A los usuarios que sí se han acercado a las oficinas de la Unión de Consumidores de Extremadura o les han contactado por otra vía, a todos ellos les han explicado que hay dos vías para reclamar. La más directa es la de usar el seguro de hogar, pero antes hay que revisar la póliza en detalle para ver si cubre daños por un apagón eléctrico y en qué medida, explicó Roberto Serrano, de UCEx.

La otra forma de reclamar –prosigue Serrano– es contemplando que las compañías eléctricas, como distribuidoras, sean las responsables de esos daños según la normativa de calidad de suministro eléctrico. Pero de momento esto no es posible, dice. «El problema es que pueden eludir esta responsabilidad si el corte estuvo motivado por causas de fuerza mayor o por un sabotaje. Dado que aún no se descarta ninguna posibilidad, es pronto para afirmar taxativamente si podemos o no reclamar».

De momento, lo que sí sabe es que ha habido personas que han tenido que reparar sus electrodomésticos. «El problema no es el apagón en sí –ilustra Serrano– sino cuando vuelve la luz, que lo hace con más tensión de la debida y queman placas base, lo cual pasa no solo con este apagón sino incluso con microcortes de electricidad que terminan estropeando frigoríficos, calderas, aires acondicionados...», aunque tal y como indicaron a este diario algunos talleres no han sido tantas las averías.

La UCEx difundió una comunicación la semana pasada sobre los pasos a seguir por los consumidores afectados por el apagón. «Otro de los perjuicios que más vamos a sufrir como consecuencia del apagón son los daños en el hogar, como los productos que se han perdido en el congelador al descongelarse por falta de electricidad. En estos casos, es muy recomendable que los afectados acumulen pruebas de los daños, como fotografías o informes de los electrodomésticos averiados, en caso de que el apagón haya sido causado por una subida de tensión al restablecerse el servicio», explican desde la Unión de Consumidores Extremeños.

Además, y siempre que el motivo del apagón no sea causa de fuerza mayor, existe el derecho a una reducción en la siguiente factura del 20% por la primera hora de corte, y otro 2% por cada hora adicional.

Casos de viajes

En cuanto a casos de viajes cancelados (el transporte ferroviario se interrumpió durante todo el día), según explica la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), los afectados tienen derecho al rembolso del billete, que se les reubique en otro servicio de transporte para llegar a su destino lo antes posible, pero no recibirán compensaciones.

El Reglamento Europeo establece que si un viaje se cancela debido a una circunstancia extraordinaria, como es la falta de energía, las compañías de transporte no están obligadas a indemnizar por las cancelaciones.