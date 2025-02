Andrés Salado encuentra nueva orquesta tras dejar la OEx por la falta de apoyo institucional

R.H. Jueves, 6 de febrero 2025, 19:45 Comenta Compartir

Dos meses después, Andrés Salado ya tiene una orquesta que dirigir. El músico madrileño, que fue nombrado Director Titular y Artístico de la Orquesta de Extremadura en la temporada 2021/2022 y cesó a finales de noviembre, ha anunciado en sus redes que a partir de la «temporada 2025 que inauguramos en marzo, seré nuevo director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica», destaca.

«Creo que los lazos que podemos atar en nuestra común cultura latina no sólo reforzarán nuestra unión, sino que nos llevarán a un fascinante viaje de arte, superación y conocimiento», enfatiza.

Salado se muestra esperanzado con este nuevo proyecto. «No os imagináis la ilusión que tengo de volver (para quedarme) a un país que siempre me ha tratado tan bien y donde me he sentido tan querido y respetado», enfatiza.

Despedida de la OEx

Los mensajes de las redes del músico madrileño están en las antípodas de la carta de despedida que envió en noviembre a las instituciones que forman parte del Patronato de la Fundación Orquesta de Extremadura, que está integrada por la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura.

La misiva argumentaba que dejaba el cargo por «falta de apoyo institucional» ante las denuncias que, según él, ha formulado ante la Consejería de Cultura por «la inestable e insostenible situación entre la nueva gerente (Hae Woon Oh)».

En la carta a la que tuvo acceso HOY, indicaba que ha «conocido la reunión (del patronato) del 27 de noviembre, y tengo entendido que en la misma se abordará el estado en que se encuentra el cargo de la dirección titular y artística de la Orquesta de Extremadura que actualmente ocupo».

«Lamento profundamente que esta reunión venga en un momento tan tardío y que, paradójicamente, el contexto que envuelve la dirección titular y artística de la OEX se convierta en un asunto a tratar de manera apremiante; sobre todo, teniendo en cuenta la previsión y premura con la que presenté, en insistentes ocasiones ante la Consejería y la propia Gerencia, la inestable e insostenible situación entre la nueva gerente y el director titular y artístico mediante varios escritos remitidos en los meses de marzo y abril de 2024», continúa la carta.

«Sin embargo, se hizo caso omiso a mis inquietudes, y además encontré que se realizaban tareas propias de mi cargo y que se modificaban decisiones artísticas sin consultarme, a lo que se sumó la difusión de falsos testimonios sobre el cumplimiento de mi contrato. Estos factores y la ausencia de celo institucional me llevaron, desde la máxima honestidad, a poner mi cargo a disposición de las instituciones pertinentes sin recibir, para mi sorpresa, ni apoyo ni refuerzo».

El director advertía que «varios fueron los escritos que detallaban la situación. La Consejería dispone de todos ellos y en consecuencia tiene conocimiento de la cuestión desde hace tiempo. Quiero aclarar que mi no continuidad en el puesto de director titular y artístico de la OEX se debe exclusivamente a la falta de apoyo institucional, y que no es veraz esgrimir cualquier otra razón al respecto», reseñaba.