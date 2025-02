«Quiero llevar a la OEx a tocar en el extranjero»

Hae Woon Oh, (1991) llegó a Badajoz junto a sus padres cuando tenía seis años. Dejó atrás Corea, su país natal, y el piano. En el Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez comenzó a estudiar fagot, instrumento con el que creció en la OEx. Ha ... tocado en la orquesta de RTVE por Europa y América. Su gusto por la cultura la llevaron a formarse en Gestión Cultural. Gracias a esto la Junta la acaba de nombrar gerente de la Oex.

–¿Por qué un músico deja su instrumento para dedicarse a la gestión?

–Es algo que me ha interesado siempre por todo lo que he visto en mi carrera como músico. Hay muchas injusticias y lo pasaba mal por ello. Estar aquí era mi deseo para mejorar la situación.

Por eso decidí formarme para esto, era mi sueño.

–¿Fue fácil compaginar la formación con su carrera musical?

–Aproveché que con la pandemia se suspendieron los conciertos y decidí formarme. Como estaba en Francia lo hice en la Universidad de Mulhouse, que además tenía la especialidad de orquesta sinfónica.

–¿Cómo se enteró que sería la nueva gerente de la OEx?

–Me llamaron después de Año Nuevo, yo estaba en Francia, no me lo esperaba, era algo que deseaba pero no lo imaginé tan pronto. Estoy muy orgullosa de que sea aquí en la OEx, que es donde he crecido. Estoy muy agradecida por la confianza.

–Ahora tiene a su cargo a antiguos compañeros.

–Sí y eso me provoca un enorme respeto. Conocer a todos los músicos de la orquesta tiene su parte buena y su parte mala, pues hay que separar el vínculo de las responsabilidades.

–¿Ha cambiado tu vida este nombramiento?

–Sí, además de manera radical, hace menos de un mes estaba con la orquesta de RTVE tocando el fagot y ahora no tengo tiempo para practicar, lo echaré de menos.

–¿Ya se ha puesto al frente de su puesto?

–Aún estoy poniéndome al día. Hay que atender a muchas cosas, la parte artística, cuestiones técnicas e institucionales... Y ya estamos con la programación de la próxima temporada. Esto lo hago con Andrés Salado, el director titular. También programamos la parte didáctica de la orquesta.

–¿Cuáles son sus preocupaciones respecto a la orquesta?

–Ninguna. La OEx está en un buen momento, ha crecido mucho en los últimos años. Me gustaría continuar con la calidad artística que hemos tenido hasta ahora y convertirla en un referente nacional e internacional.

–Habló antes de la situación de los músicos, ¿Cuáles son las necesidades que tienen en la OEx?

–Sí, porque yo soy músico también y eso ayuda a entender sus necesidades. En la Orquesta tenemos necesidades estructurales. Me refiero a las que tienen que ver con los ensayos. Estas son las más importantes que se me ocurren. Ensayamos en el Palacio de Congresos de Badajoz, pero nos movemos por toda Extremadura y todos los auditorios no tienen las mismas condiciones.

–Como músico, ha estado en muchos escenarios y países...

–Salir fuera, ver qué hay en otras ciudades y países es muy positivo. Tengo ideas para incorporar nuevos elementos a la orquesta pero lo tengo que ver con el director, tiene que estar de acuerdo mi trabajo es que se pueda llevar a cabo económicamente.

–Decía que está preparando la programación del próximo año...

–Es un trabajo que debe hacerse con mucho tiempo de antelación porque hay que cuadrar la agenda de muchos directores, también de los auditorios a los que vamos. Es complicado porque son muchas cosas ya que cuando la orquesta actúa fuera de Badajoz tengo que gestionar el transporte de material y de los instrumentos, avisar a los transportistas...Hay mucho trabajo detrás para que todo funcione.

–¿No va a echar de menos su faceta de músico?

–Pues sí, porque ahora no tengo tiempo de tocar el fagot y lo tengo que dejar ahí aparcado, pero ahora mismo lo que me apetece hacer es esto y estoy feliz por ello.

–¿Por qué eligió el fagot para formarse en la música?

–En Seúl, tocaba el piano en una academia que había cerca de mi casa. Lo dejé cuando nos vinimos a España, con siete años empecé en el conservatorio y la nota que media que obtuve en la prueba de acceso no me permitió elegir piano. Mi madre me animó a coger el fagot, no sabíamos ni siquiera qué era, porque en mi casa nadie que se dedicaba a la música.

–¿Cómo ha evolucionado la manera de hacer música? ¿Está la región en un buen momento musical?

–La tecnología ha cambiado mucho todo. Antes para escuchar una grabación nos teníamos que comprar el CD. Hoy con Internet lo encuentras todo desde el móvil. Incluso puedes contactar con artistas y directores por las redes sociales. Yo empecé estudiando música en Badajoz, después me fui a Madrid, de ahí a Zaragoza, Francia y EE UU. En mis primeros años de formación en Extremadura no teníamos la tecnología que hay ahora.

–Ha estado en muchos escenario ¿Con cuál se queda?

–Me han marcado dos. El público de Badajoz es especial. Los conciertos se llenan y la gente que viene de fuera no se lo espera. Al público pacense todo le gusta. Pero fuera de España me encantan los escenarios parisinos porque es un público con mucha cultura musical.

–¿Qué va a pasar con el Festival Internacional de Música de Extremadura que usted organiza?

–Intentaré seguir con él porque es sin ánimo de lucro. Me gusta porque no solo me centro en los conciertos, también está la parte pedagógica, damos conferencias, talleres y esto es muy importante.

–¿Qué planes tiene con la OEx?

–Me gustaría darle mayor proyección a la orquesta. Con esto me refiero a la posibilidad de traer a directores de la filarmónica de Berlín o músicos internacionales. También llevar la orquesta al extranjero. Quiero poner Badajoz y Extremadura como un referente cultural. Otra de las cosas que me gustaría hacer es retomar la actividad de la Orquesta Joven de Extremadura que es donde me formé.