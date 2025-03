'Los Amigos', el bar sin alcohol de Talayuela al que entran pocos españoles

Se acerca la una de la tarde y en el bar 'Los Amigos' de Talayuela hay aproximadamente una decena de parroquianos. Ni una caña, ni ... un vino ni el vermouth que tanto se ha puesto de moda para el alterne mañanero. Circulan los tés, el café (con doble de azúcar) y los refrescos. Ramdana Kouchih regenta este espacio, en el centro de Talayuela, desde hace cinco años. Reconoce que la falta de alcohol, que ni consume ni despacha, por ser musulmán, hace que sean pocos los españoles que crucen la puerta de un bar recoleto en donde reina un billar. «Algunos sí que vienen y echan una partida, igual que nosotros también vamos a otros bares». Sobre la mesa, unos carteles reivindicativos reclamando justicia para Yahya Benaouda, el líder islámico expulsado a Marruecos por una infracción a la Ley de Extranjería, un proceso que llevaba abierto desde 2020 pero que, a pocos días del juicio en la Audiencia Nacional, que será el 8 de noviembre, tuvo el desenlace de la deportación.

«Siempre hay alguien que hace sentir que no eres de aquí, no nos dejan integrarnos» soufian jabri

Soufian Jabri es camionero, tiene 30 años, lleva desde los cinco en Talayuela y está casado con una española. ¿Se siente de aquí? «Sí, pero siempre hay alguien que hace sentir que no eres de aquí, no nos dejan integrarnos». Confía en todo caso en que en el futuro se mejore en este aspecto. «Las personas jóvenes son las que más integradas están». Él no sabe leer ni escribir en árabe, porque se ha criado y escolarizado en España. «Solo hablar, porque lo he hecho en casa con mis padres».

La conversación sobre Benaouda sale casi de forma automática. Soufian tiene su propia teoría sobre la detención y expulsión. «Él ha estado siempre perseguido tanto por la Policía Nacional, lo que creo yo es que le han pedido varias veces que fuera confidente de la Policía Nacional, se ha negado y a partir de eso ha habido denuncias falsas y muchos problemas». Tiene el convencimiento firme de que los españoles que conocen a Benaouda le aprecian. «No puede conocer a todo el mundo, sus vecinos saben que es buena gente». Niega que Yahya propague un discurso radical. «Si seguir la Sunna y el Corán es radicalización creo que me tiene que detener a ese, a mí y a mí, porque todos creemos lo mismo», enfatiza. «En la mezquita solo hablaba de vez en cuando, pero sí se ocupaba de hablar con la gente si se necesitaba dinero o había que donar, podía recordar también que había que rezar, pero nunca lanzaba mensajes radicalizados».