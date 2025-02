Los alumnos extremeños quieren el móvil en el aula: «Tenemos que formarnos en competencias digitales»

En pleno debate sobre la conveniencia o no de utilizar el teléfono móvil en colegios e institutos, los alumnos extremeños alzan la voz: «Es ... una herramienta como cualquier otra y queremos poder utilizarla en el aula, porque estamos obligados a adquirir competencias digitales para nuestro desarrollo profesional», declara Fernando Serrano Rabazo, presidente de la Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex).

Es el mensaje que la organización, surgida en 2022 y que aglutina a los alumnos no universitarios de la región, ha transmitido a la Consejería de Educación en el marco de la consulta abierta por Mercedes Vaquera para conocer el posicionamiento de la comunidad educativa extremeña respecto al uso del móvil en colegios e institutos.

En esa ronda de consultas en marcha, «hemos mantenido ya el encuentro con responsables de la consejería para trasladarles nuestra postura», señala el presidente de Fadaex. «No estamos a favor de que se prohíba el móvil en el aula, creemos que debe poder utilizarse con fines educativos». Fernando Serrano defiende que es «un error que se demonicen los dispositivos tecnológicos, como parece que está ocurriendo, cuando nosotros tenemos que formarnos en competencias digitales, es que estamos obligados a ello», insiste. «Nuestro futuro profesional pasa por tener estas competencias».

Por eso, desde Fadaex rechazan la prohibición y apuestan por la formación en el manejo de la tecnología. «Se nos culpa del mal uso que hacemos del móvil, pero no se nos enseña a usarlo de manera correcta». La federación estudiantil reclama a la Consejería de Educación «una norma de consenso para el conjunto de la región, para evitar que cada centro educativo vaya por libre, y que haga posible el uso de los dispositivos tecnológicos en cada etapa educativa».

Un manejo previa formación en función de las competencias digitales que se deben ir adquiriendo a cada edad. «Entendemos que todo se puede adaptar, también el manejo de los dispositivos tecnológicos, y que es conveniente hacerlo cuanto antes, porque así el resultado será mucho más fructífero».

El Consejo Escolar del Estado

La prohibición del uso de teléfonos móviles por parte de los alumnos en escuelas e institutos ya es un hecho en varias comunidades autónomas. Castilla-La Mancha fue pionera cuando instauró la prohibición en aulas en 2014. Galicia, Madrid, Andalucía y Murcia, la última este mismo año, se han sumado a la medida.

Extremadura no se ha subido a este carro y la consejera de Educación ha preferido, antes de tomar una decisión, escuchar a la comunidad educativa. Por el momento, en la consulta lanzada antes de Navidad por la federación extremeña de ampas, Freampa, las familias se mostraron a favor de regular el uso y de avanzar en la formación en el manejo de los dispositivos tecnológicos. Una postura cercana a la manifestada ahora por Fadaex y próxima también a lo determinado el pasado jueves por la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado, en la reunión que mantuvo con la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Fernando Serrano, presidente de Fadaex «Los dispositivos tecnológicos en los centros educativos están obsoletos o deteriorados»

Este órgano ha aprobado por unanimidad prohibir el uso de los móviles en Primaria y dejarlo apagado en Secundaria, «a excepción de aquellos momentos en los que, por causas educativas o de otras índoles, sea necesario conectarlos, siempre bajo supervisión del profesor y respetando la autonomía de los centros», sostuvo la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarnación Cuenca.

Fadaex asegura que, con fines educativos, no solo es conveniente utilizar el móvil en el aula. «Muchas veces es también imprescindible, porque la realidad es que los dispositivos tecnológicos que tienen buena parte de los centros educativos de la región, a pesar de las inversiones sucesivas de la administración, están deteriorados en unos casos, obsoletos en otros y son insuficientes en otros más».

La federación estudiantil tampoco comparte la creencia extendida de que el uso del móvil merma el rendimiento educativo. «Quien no quiere atender en clase, no lo va a hacer, tenga o no el móvil; para distraerse, si se quiere, basta solo con mirar por la ventana», concluye Fernando Serrano Rabazo.