El Gobierno amplía a bachillerato y FP básica el refuerzo de matemáticas y lectura

El Gobierno ampliará a bachillerato y Formación Profesional Básica el plan de refuerzo en competencias matemáticas y comprensión lectora, una iniciativa que toma cuerpo después ... de los pobres resultados del último informe PISA, que revela serias carencias de los estudiantes españoles. Según dijo este jueves la ministra de Educación, Pilar Alegría, que se reunió con la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado –encuentro que contó con la presencia de Pedro Sánchez– el presupuesto para implantar estas medidas será «ambicioso». Del plan de refuerzo sobre comprensión lectora se beneficiarán 5,2 millones de alumnos, mientras que la mejora de la enseñanza de las matemáticas se aplicará a 4,6 millones de estudiantes.

La Comisión Permanente del Consejo aprobó también por unanimidad la recomendación de que en los centros de secundaria se mantengan apagados los móviles desde que el alumno entra hasta que sale del instituto. En lo que atañe a las etapas de infantil y primaria, los miembros del órgano de participación educativo aconsejan que los alumnos prescindan por completo de sus dispositivos electrónicos, salvo en casos excepcionales y justificados. «En la secundaria, si los estudiantes portan móviles, deben mantenerse apagados, a excepción de aquellos momentos en los que, por causas educativas o de otra índoles, sea necesario conectarlos, siempre bajo supervisión del profesor y respetando la autonomía de los centros», sostuvo la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarnación Cuenca.

El proyecto debe recoger ahora las aportaciones del Consejo Escolar del Estado y ser debatido por las comunidades autónomas. El plan de mejora prevé menos alumnos por aula para implantar una atención más personalizada, la realización de desdobles, clases en horario extraescolar para los estudiantes que lo precisen y profundización en la formación del profesorado. Los docentes de primaria aprenderán didáctica y conocimientos matemáticos, una disciplina cuya presencia ha ido casi desapareciendo en la carrera de Magisterio. Y los profesores de secundaria también mejorarán su adiestramiento pedagógico para enseñar una materia que casi siempre ha resultado árida para los alumnos. «Estamos hablando, sobre todo, de hacer desdobles, de mejorar y dotar de mayores recursos a los centros educativos, así como de reforzar y hacer gratuitas esas clases extraescolares, especialmente para los alumnos que tienen más dificultades», aseveró la titular de Educación.

A la espera de negociar con sus socios parlamentarios los Presupuestos Generales para 2024, que el Ejecutivo espera presentar en dos meses, la dotación económica para llevar a cabo la iniciativa será «ambiciosa». «No les queda duda. La cantidad no está cerrada, pero les puedo asegurar que siempre que hemos puesto en marcha un programa ha estado fuertemente respaldado por un esfuerzo económico», subrayó Alegría, quien puso de manifiesto que el objetivo merece hacer un despliegue generoso.

Ayudas al estudio

En este sentido, puso como ejemplo las becas, que han experimentado un crecimiento del 60% en la última legislatura, hasta engrosar los 2.520 millones de euros.

Alegría adujo que si las comunidades autónomas así lo deciden, será «una buena medida» que el refuerzo de las actividades extraescolares se imparta en el horario lectivo ordinario, pero también durante el verano, durante las vacaciones escolares. En el caso de la programación lectora, el refuerzo se impartirá desde primero de primaria hasta bachillerato. Y en lo que se refiere a las Matemáticas, desde tercero de primaria hasta Bachillerato.

La ministra tildó de «fuego de artificio» la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) común propuesta por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para las once comunidades autónomas en las que gobiernan los populares. «No es legal. No creo que no se vaya a llevar a efecto porque no es posible, no es una propuesta seria», sentenció Alegría. Insistió en que las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades autónomas. «Aquel que ha venido siempre defendiendo la igualdad ahora plantea una solución sólo para las comunidades del PP», alegó. «Es una propuesta llena de frivolidad y absolutamente inviable», argumentó la titular del departamento.