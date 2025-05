La Junta emplaza al sector educativo a que pacte sobre el uso de móviles en las aulas

Que la comunidad educativa pacte el tema, lo consensúe y Educación tomará una decisión final sobre si prohibir o no el uso de las teléfonos móviles ... y otros dispositivos en las aulas. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha dicho que la Junta va a consultar a docentes, alumnos, asociaciones de padres y madres y sindicatos educativos sobre este tema que, asevera, es «muy sensible y difícil de tomar una decisión». Asegura que hay diversidad de opiniones. Actualmente, a falta de una instrucción general, para todos los centros educativos, cada uno de ellos ha tomado la decisión de prohibir o no el uso de móviles.

Vaquera señala que Educación, a través del programa Habla Educ-Acción, ha convocado a los distintos «agentes del mundo educativo, profesores, padres, alumnos para hablar con ellos, para que nos transmitan su opinión y cual es su posición, para nosotros, como gobierno de Extremadura, poder llevar una posición pero consensuada no solamente con el mundo de educativo sino que también por supuesto con la participación de los sindicatos en este tema». Se refería llevar esa opinión a una próxima Conferencia Sectorial de Educación que convoque el Ministerio de Educación y, se supone, se intente abordar este tema.

De todas formas, ya hay cinco comunidades autónomas que han mandado instrucciones desde sus Consejería de Educación a sus centros -la última, Murcia, desde el pasado lunes- para prohibir el uso de los móviles en el ámbito escolar.

A pesar de la indefinición expresada como Gobierno regional, sí ha mostrado su opinión, a título personal, Mercedes Vaquera, a preguntas de HOY esta mañana en un acto en el Centro de Profesores y Recursos de Mérida. Por resumir su postura: depende del nivel educativo cree necesario adoptar esa medida.

«Mi mundo es el universitario. Yo investigo y las tecnologías son básica para la investigación y para el mundo universitario. Creo que prohibirlo depende del nivel educativo en el sistema. Yo en el universitario, en su totalidad no lo prohibiría. Como docente si que tenía prohibido el uso del móvil en en mis clases porque no era necesario. Pero he tenido alumnos que se entretenían con el WhatsApp, incluso tuve un caso en mi grupo de tarde que se se me ponía a ver el fútbol con el móvil», ha relatado.

Vaquera se pregunta y responde. «Entonces ¿qué uso es el adecuado?. El que tiene una rentabilidad académica. Yo en mi aula universitaria prohibía el uso de móvil por lo que he dicho», ha enfatizado.

«En Infantil o Primaria no sé hasta qué punto es útil el móvil en las aulas. No lo sé. Repito, créanme, no tengo una opinión única sobre el uso del móvil para todos los niveles educativos. No la tengo y se lo digo de corazón. Por eso creo que son los docente los que están con el problema diario los que nos pueden dar su opinión y su posición ante el uso del móvil», ha finalizado la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional.