Los alérgicos sufren una de las peores primaveras en Extremadura, con récord de polen

Si en los últimos días ha visto en Extremadura a mucha gente caminando por la calle con mascarilla no se debe a un repunte ... de coronavirus ni a ninguna otra infección respiratoria. Muchos llevan esa protección para intentar evitar los síntomas provocados por la alergia en una de las primaveras más intensas que se recuerdan.

En ello coinciden los afectados, los médicos y los farmacéuticos. «Suelo tener alergia a partir de mayo y estos últimos días están siendo muy duros. Picor de ojos, me falta el aire, me pica la garganta y se me reseca. Necesito llevar la mascarilla porque si no es imposible salir a la calle», dice Marina Aunión, que tiene alergia a los olivos y las gramíneas desde pequeña.

Es el primer año que se tiene que poner esta protección para caminar simplemente por la ciudad. «No recuerdo una primavera en la que lo pasara tan mal», cuenta Marina desde Cánovas, el centro de Cáceres y que se caracteriza por contar con mucha vegetación y árboles.

Las previsiones realizadas por los especialistas ya alertaban de una mala primavera para los alérgicos por las abundantes lluvias registradas en marzo y las estimaciones se están cumpliendo. De hecho, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), en su informe anual de previsión de polen para las diferentes comunidades autónomas, detalló que los puntos de España más preocupantes para las personas alérgicas serían Badajoz y Cáceres, además de Vitoria, Toledo, Sevilla y Jaén.

Los datos confirman que algunos puntos de Extremadura están batiendo su récord histórico de concentración de polen de gramíneas, el que causa la mayoría de las alergias en la región, además del de olivo y los plátanos de sombra.

«La alergia en este momento es complicada. Hasta ahora la polinización ha estado bastante contenida, pero desde que ha dejado de llover los niveles de gramíneas y de olivo se han incrementado de una manera muy significativa. Siempre es así en el mes de mayo, pero en la última semana están muchísimo más altos que en años previos», asegura Sergio Luis Porcel, médico especialista en Alergología en el Complejo Hospitalario de Cáceres.

Tanto es así que, según indica Porcel, que se encarga de medir la concentración de polen en Cáceres y enviar los datos a la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, «se ha batido récord en gramíneas, con 1.142 granos de polen por metro cúbico», desde que hay registros continuados, que empezaron en 2008». «Hay que tener en cuenta que un paciente puede reactivar sus síntomas con 50», detalla Porcel. «Son niveles muy altos que incluso hacen que gente que hasta ahora no había tenido nunca síntomas de alergia empiece a manifestarlos este año o los ya conocidos alérgicos experimentan un empeoramiento en estos días», añade.

Jesús Miguel García-Menaya, médico especialista en Alergología en el Hospital Universitario de Badajoz, se encarga de esa labor en la provincia pacense. «El domingo, 18 de mayo, la concentración de polen en gramíneas llegó a 717 y los peores días serán hasta el 30 de mayo, así que es probable que también se superen los registros históricos, que rondan los 2.000», indica.

En las farmacias extremeñas ya lo están notando. Son, junto a los centros de salud y urgencias, los principales espacios en los que se puede comprobar que la primavera está siendo más intensa de lo habitual. Hay más consultas y más pacientes entrando en las boticas para aliviar los síntomas. Un minuto en una de ellas es suficiente para darse cuenta de que no para de entrar gente preguntando por medicamentos. «Este año estoy llevando la alergia fatal. No recuerdo estar así de mal en otras primaveras», reconocía Camilo Marulanda tras salir de una farmacia en el centro de la capital cacereña.