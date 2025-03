Alejandro Palomo: «Si pudiera volver atrás, estudiaría lo mismo pero emprendería antes»

Antonio J. Armero Cáceres Jueves, 16 de noviembre 2023, 21:49 | Actualizado 23:11h. Comenta Compartir

Cuatro jóvenes, tres de ellos emprendedores, explicando sus experiencias en el ámbito empresarial y su conexión con la universidad. Es una de las propuestas que conformaron el II Foro 'Extremadura es futuro', celebrado este jueves en Plasencia. En torno a una mesa redonda moderada por la periodista de HOY Ana Belén Hernández, los cuatro desgranaron sus casos ante un auditorio repleto de universitarios.

Alejandro Palomo estudió el Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural en Plasencia, y tras pasar por empresas privadas, fundó la suya. Se llama Viendo verde, y en ella fusiona tres de sus mayores aficiones: el turismo de naturaleza, la producción audiovisual y la educación ambiental. De niño soñaba con pasear por Monfragüe conduciendo un todoterreno, y hoy le pagan por hacerlo, enseñando el parque nacional extremeño a turistas de medio mundo.

«Si pudiera volver atrás, estudiaría lo mismo y en el mismo sitio, pero emprendería antes», se sinceró Palomo, que dio el paso de montar su propio negocio «para trabajar en lo que más me gusta y por cumplir mi sueño». «El primer hándicap a la hora de emprender está en la cabeza de cada uno, porque hay que tener claro qué quieres hacer», apuntó el empresario placentino, que también afirmó que «conviene tener en cuenta que las ayudas públicas pueden valer para iniciativas que no requieren una gran inversión económica inicial, pero se quedan cortas si el proyecto las requiere».

Una clínica podológica tiene Víctor García Maqueda, que estudió Podología en Plasencia. «El emprendimiento es un gran aliado de nuestra profesión, porque te exige la formación continua», comentó el egresado de la UEx, que se mostró convencido de que «sí se quiere, se puede». Hijo de funcionaria y autónomo, en casa su madre le aconsejaba opositar y su padre emprender, y al final él tomo este último camino, «entre otros motivos porque soy inconformista», aseguró.

«Yo no he recibido ayudas públicas, y el camino para abrir una empresa no es fácil, porque burocráticamente es costoso».

El lastre de la burocracia

En esto último coincidieron los cuatro ponentes, incluida Lucía de María, que estudio Administración y Dirección de Empresas y trabaja en una consultoría. También subrayó esta dificultad Juan Manuel Martínez Cuadrado, enfermero, formador y 'coach' sociosanitario, además de vicepresidente y responsable del proyecto de la Escuela de Cuidadores Familiares de la asociación Ahora Eres Tú.

«Cuando yo estudié la carrera de Enfermería, nunca me hablaron de facturas ni de nóminas, y sin embargo, ahora hay una asignatura sobre emprendimiento», citó Martínez como ejemplo de cómo ha cambiado la UEx en este sentido.

«El hecho de estar celebrando este acto ya es también otra prueba», añadió el emprendor, que animó a los universitarios a perseguir sus sueños, a atreverse, a creer en sus proyectos. «Os animo –les dijo– a salir de vuestra zona de confort. No tengáis miedo a tropezar».

