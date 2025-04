Más de 20 años con la vara de mando en los ayuntamientos extremeños

Miguel Ruiz Martínez, el alcalde más veterano de Extremadura, dejará el bastón de mando en Higuera la Real tras 38 años. Muy cerca de ... él se encuentra el de Cedillo, Antonio González, más conocido por su mote de 'Botines', que lleva al frente 36 años. Ha decidido presentarse de nuevo a los comicios del próximo 28 de mayo. Descontado Ruiz, otros 26 primeros ediles extremeños, según han contabilizado HOY y los partidos políticos consultados, superan las cinco legislaturas al frente de las alcaldías.

Dos de ellos son los actuales presidentes de las diputaciones provinciales. Esto es, Miguel Ángel Gallardo (primer edil de Villanueva de la Serena, Badajoz), y Carlos Carlos (regidor de Calzadilla, Cáceres). Llevan 20 años. Además, se da la circunstancia de que solo aparece una mujer entre los regidores con cuatro lustros o más al frente de los ayuntamientos de la región. Es Dolores Paniagua, de Tejeda de Tiétar.

Un caso singular es el de José Antonio Redondo. Suma 24 años de alcalde gracias a dos mandatos por municipios diferentes. Uno por Trujillo (entre 1996 y 2008 y desde 2019) y otro por Ibahernando (2011-2019).

Relación de los alcaldes más veteranos de Extremadura Los 26 alcaldes extremeños con más años en el puesto: Antonio González (Cedillo, 36 años); José Antillano (El Carrascalejo), Francisco Ginés (Palomas) y Manuel Antonio Díaz (La Albuera), todos con 32 años en el puesto; Andrés Gómez (Valverde de Llerena) y Félix Díaz (Rebollar), llevan 28 años; Manuel Estribio (Torremayor), Pedro Noriega (Valdelacalzada), José Antonio Redondo (Trujillo e Ibahernando) y Alfonso Beltrán (Hernán Pérez), con 24 años; y 20 años suman Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena; Carlos Carlos (Calzadilla); Juan Antonio Barrios (Fuente del Maestre); Ramón Díaz (Villanueva del Fresno); Francisco Trinidad (Torremejía); Juan José Amo (La Morera); Inocencio Rodríguez (La Lapa); Álvaro Díaz (Valdefuentes); Antonio González (Peraleda del Zaucejo); Lola Paniagua (Tejeda de Tiétar); Josafat Clemente (Aceituna); Ángel González (Oliva de Plasencia); Juan Luis Rivera (Villamesías; Alfonso Búrdalo (Valdemorales); Antonio Mateos (Robledollano) y Luis Amado (Mata de Alcántara).

Lleva 36 como regidor Antonio González Riscado | Alcalde de Cedillo

En el pueblo (430 habitantes, mancomunidad Sierra de San Pedro) y en muchos puntos de la provincia de Cáceres, al alcalde de Cedillo no se le llama Antonio sino 'Botines'. Su mote. Tiene 63 años y lleva 36 como regidor. Es decir, más de la mitad de su vida ha ostentado el bastón de mando en este pueblo fronterizo. Desde 1987 está como alcalde. Primero, por el PCE gracias al apoyo del PSOE. Las siguiente ocho legislaturas con mayoría absoluta en la lista socialista. «El pueblo es soberano y por lo que se ve está conforme con mi gestión», señala 'Botines', a la vez que confirma que se presentará de nuevo a la reelección. «Me quedan cosas por hacer. Hacer viviendas de protección oficial y un nuevo consultorio médico. Tenemos ahora fondos gracias a los impuestos de las fotovoltaicas, que nos van a asegurar importantísimos ingresos para el Ayuntamiento durante 40 años», esboza.

Acumula ocho mayorías absolutas Manuel Antonio Díaz González | Alcalde de La Albuera

Manuel Díaz, economista, estaba trabajando en Mérida cuando su tío, alcalde entonces de La Albuera (ahora, 2.104 vecinos) y su padre, teniente de alcalde, le dijeron que iban a meterlo en la lista del PSOE cara a las elecciones de 1991. Díaz asintió, «esperando como mucho de ser edil de Deportes. Mi sorpresa es que me enteré después que iba a ir como número uno, y aquí sigo de alcalde desde entonces», señala entre risas el albuereño, de 57 años. Considera que fijar la limitación de mandatos en política es absurdo. «Puedes estar un minuto o toda la vida, eso se decide entre uno mismo y el pueblo al que cada cuatro años uno se examina en las urnas», sentencia. Acumula ocho mayorías absolutas.

24 años de alcalde Manuel Estribio Sánchez | Alcalde de Torremayor

En Torremayor (950 vecinos, comarca de las Vegas Bajas del Guadiana) Manuel Estribio cumple 24 años de alcalde (no sabe si se presentará o no a la reelección) sin ganar ninguna vez los comicios por mayoría absoluta. Seguramente eso dice mucho del talante de este regidor de 72 años de Izquierda Unida y exsindicalista de CCOO que ha sabido pactar de forma permanente y con casi todos los partidos de su Corporación. Estribio está satisfecho por encima de todo de haber puesto en marcha una residencia de mayores.

Va a cumplir 20 al frente del Consistorio Francisco Trinidad Peñato | Alcalde de Torremejía

Francisco Trinidad, de Torremejía (2.230 vecinos, Tierra de Barros) entró de alcalde a los 28 años y va a cumplir 20 al frente del Consistorio por el PP. Cuatro mayorías absolutas y una en minoría. «Han sido años muy buenos. La ilusión sigue intacta. Tengo cuatro grandes obras en marcha, la instalación de césped artificial, abastecimiento desde Alange, nueva depuradora y la reforma del hogar del pensionista», remata esta diplomado en Trabajo Social que nunca llegó a ejercer y cuando fue elegido alcalde era comercial de una empresa.

En Torremejía gana con claridad en las elecciones locales pero tanto en las autonómicas como en generales o europeas el PSOE gana de calle, incluso duplicando votos sobre el PP. La gente vota a la persona, repita una y otra vez.

Acumula 20 años como regidor Juan Antonio Barrios García | Alcalde de Fuente del Maestre

Juan Antonio Barrios, de 55 años, ha sido diputado provincial y autonómico del PP, pero por encima de todo es el alcalde de Fuente del Maestre (6.650 habitantes, mancomunidad Zafra-Río Bodión). Acumula 20 años como regidor fontanés, con cuatro mayorías absolutas y una relativa. Cuando fue alcalde por primera vez, este profesor de Secundaria acumulaba experiencia de sobra en el Consistorio porque ya estaba como edil desde 1987. Tiene 55 años. «Uno se acostumbra a ser alcalde y cuando mira para atrás digo que se me han pasado rápidos los años porque hemos hecho cosas y el pueblo lo ha reconocido», subraya.

Para Barrios, lo más complicado al frente del Ayuntamiento ha sido la pandemia. «Sin duda. Porque era algo nuevo, afectaba a la vida de los vecinos en el sentido literal y una vida si se va no se recupera».

Lleva 20 años como alcaldesa Dolores Paniagua Timón | Alcaldesa de Tejeda de Tiétar

A sus 57 años, Lola Paniagua le sorprende que sea la única mujer alcaldesa de largo recorrido. «Es llamativo. Cuando entré por primera vez es verdad que habían menos mujeres que ahora pero las había. No sé si se han retirado porque no han querido seguir o no le han renovado la confianza los ciudadanos», explica. Presidenta de la mancomunidad de La Vera, está al frente de una municipio de 780 vecinos.

«Ni me doy cuente que lleve 20 años como alcaldesa. Cuando se tienen ganas, cuando se hacen proyectos que piensas e ideas otros nuevos, hay una enorme ilusión y voy a presentarme de nuevo», confirma.

Ha encadenado cinco mayorías absolutas Juan José Amo González | Alcalde de La Morera

Juan José Amo, fontanero de profesión, entró como alcalde de La Morera (700 vecinos, comarca de Zafra) en 2003 pero no tras las elecciones de mayo de ese año sino en marzo. «El 10 de marzo, me acuerdo perfectamente porque no fue normal», explica. Lo hizo porque dimitió el entonces alcalde socialista y a la hora de elegir nuevo regidor morereño un concejal del PSOE le dio el voto a él, del PP. A partir de entonces, ha encadenado cinco mayorías absolutas. Ha sido diputado provincial y presidente de la mancomunidad de Zafra-Río Bodión.

Llevaba doce años de concejal antes de ser elegido alcalde. «Desde muy joven tenía inquietud por la política local. Con muchas ganas de trabajar por el pueblo de noche y de día», sostiene a sus 59 años. Asegura que, en principio, no tiene pensado presentarse a la reelección.